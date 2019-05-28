Подруга Меган Маркл навестила ее в Виндзоре: эффектные кадры из королевского поместья

34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл продолжают принимать поздравления по случаю рождения первенца. Сыну герцогов Сассекских не исполнилось и месяца, как его уже пришло повидать немало звездных гостей. Среди них – теннисистка Серена Уильямс, которая является близкой подругой Меган Маркл.

Об этом свидетельствуют фото, которые Серена Уильямс опубликовала на официальной странице в Instagram. Теннисистка познакомилась с маленьким Арчи Харрисоном и навестила свою подругу Меган Маркл в ее королевском поместье Фрогмор-хауз, что в Виндзоре. Там спортсменка сделала несколько кадров, которые появились в сети.

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На фотографиях видно, как Серена счастливо позирует, демонстрируя интерьер в стиле королевской семьи. В частности, золотистую лепнину на стенах, винтажную мебель, роскошный камин и красный ковер. В одной из комнат Фрогмор-хауза установлено много зеркал, что сделало помещение еще больше.

Западные СМИ предполагают, что Серена Уильямс посетила Видзор по дороге в Париж, где теннисистка участвует в Открытом чемпионате Франции. Туда она отправилась в сопровождении своего мужа Алексиса Оганяна и дочери Олимпии.

Что известно о родах Меган Маркл?Герцогиня Сассекская родила сына не в конце апреля, как ожидалось, а 6 мая 2019 года. Около обеда представители Кенсингтонского дворца официально заявили, что принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. Сына влюбленная пара назвала Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.



В сети было немало слухов о месте рождения мальчика. Инсайдеры западных СМИ утверждали, что Меган Маркл планирует рожать дома. Но все предположения прекратились, когда появилось свидетельство о рождении Арчи Харрисона. Согласно документу, роды прошли в элитной лондонской больнице. Мальчик родился в 5:26 утра, а в графе профессии матери было указано "принцесса Соединенного Королевства". Сейчас герцогиня Сассекская находится в имении в Виндзоре, где совместно с принцем Гарри ухаживает за новорожденным сыном.