Поет ли "ВИА Гра" под фонограмму: признание экс-участницы группы Анастасии Кожевниковой

Украинская певица Анастасия Кожевникова уже более года занимается сольной карьерой. Однако во время интервью не обходит вопросов о своем участии в популярном группе "ВИА Гра", где она долгое время была одной из солисток.

На днях Анастасия Кожевникова стала звездной гостьей программы "СЛАВА+", которое выходит еженедельно на YouTube-канале Люкс ФМ. В откровенном интервью артистка раскрыла подробности выступлений самой сексуальной группы страны "ВИА Гра".

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По словам певицы, коллектив не поет под фонограмму, однако использует технические лайфхаки, которые помогают вокалисткам всегда безупречно исполнять композиции.

Единственное, что мы делали – это подмешивали припевы. Это нормально, потому что они обычно более динамичные и мы пели их в дабл, то есть поверх фонограммы,

– призналась Анастасия Кожевникова.

Артистка утверждает, что большинство ее зарубежных коллег используют такие же приемы. В то же время Анастасия Кожевникова подчеркнула: в припевах чаще всего нужен драйв, поэтому этот технический лайфхак помогает певцам получить этот эффект.

"Все западные артисты так работают. Они даже забирают микрофон и идут танцевать в момент, когда у них фонограмма работает", – добавила она.

Больше о группе "ВИА Гра", отношениях с мужем и стоимости сольной карьеры – в новом выпуске "СЛАВА+": смотрите видео

Известно, что 24 августа 2018 года Анастасия Кожевникова объявила, что уходит из группы "ВИА Гра". Соответствующее заявление она обнародовала во время своей свадьбы. Артистка сразу же взялась успокаивать своих сторонников, заявив, что со сценой не прощается. Вместе с мужем Анастасия Кожевникова начала работу над сольной карьерой и уже успела записать несколько песен. В то же время в группе "ВИА Гра" сразу же нашли новую вокалистку – 23-летнюю Ульяну Синецкую.