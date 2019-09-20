Поет ли "ВИА Гра" под фонограмму: признание экс-участницы группы Анастасии Кожевниковой

8 Читати новину українською
Анастасия Кожевникова дала интервью "Слава+": видео
Анастасия Кожевникова дала интервью "Слава+": видео / Пресс-служба

Украинская певица Анастасия Кожевникова уже более года занимается сольной карьерой. Однако во время интервью не обходит вопросов о своем участии в популярном группе "ВИА Гра", где она долгое время была одной из солисток.

На днях Анастасия Кожевникова стала звездной гостьей программы "СЛАВА+", которое выходит еженедельно на YouTube-канале Люкс ФМ. В откровенном интервью артистка раскрыла подробности выступлений самой сексуальной группы страны "ВИА Гра".

Читайте также: Ведущий "Слава+" Слава Демин прогулялся по Киеву в свадебном платье: смешное видео

По словам певицы, коллектив не поет под фонограмму, однако использует технические лайфхаки, которые помогают вокалисткам всегда безупречно исполнять композиции.

Единственное, что мы делали – это подмешивали припевы. Это нормально, потому что они обычно более динамичные и мы пели их в дабл, то есть поверх фонограммы,
– призналась Анастасия Кожевникова.

Артистка утверждает, что большинство ее зарубежных коллег используют такие же приемы. В то же время Анастасия Кожевникова подчеркнула: в припевах чаще всего нужен драйв, поэтому этот технический лайфхак помогает певцам получить этот эффект.

"Все западные артисты так работают. Они даже забирают микрофон и идут танцевать в момент, когда у них фонограмма работает", – добавила она.

Больше о группе "ВИА Гра", отношениях с мужем и стоимости сольной карьеры – в новом выпуске "СЛАВА+": смотрите видео

Известно, что 24 августа 2018 года Анастасия Кожевникова объявила, что уходит из группы "ВИА Гра". Соответствующее заявление она обнародовала во время своей свадьбы. Артистка сразу же взялась успокаивать своих сторонников, заявив, что со сценой не прощается. Вместе с мужем Анастасия Кожевникова начала работу над сольной карьерой и уже успела записать несколько песен. В то же время в группе "ВИА Гра" сразу же нашли новую вокалистку – 23-летнюю Ульяну Синецкую.

blog_ava
Бабье лето 2019: когда оно придет и сколько будет длиться
сегодня
6584
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
сегодня 12:34 От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
114
Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
сегодня 11:02 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
123
День рождения Оксаны Забужко: цитаты об Украине, войне и любви
19 сентября 18:59 День рождения Оксаны Забужко: цитаты об Украине, войне и любви
Катерина Петренко 275
Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит
19 сентября 11:34 Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит
Юлія Ліпенцева 782
"Меняющие игру": почему вы захотите посмотреть фильм о питании и профессиональном спорте
18 сентября 18:31 "Меняющие игру": почему вы захотите посмотреть фильм о питании и профессиональном спорте
Наталя Сколоздра 211
Новости
Больше новостей
Залиште відгук