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Погиб Коби Брайант: как звезды скучают по знаменитому баскетболисту

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Семья погибшего Коби Брайанта / Instagram / @haileybieber

В ночь на 27 января мир всколыхнула трагическая новость – знаменитый баскетболист Коби Брайант погиб на борту собственного вертолета. Рядом с ним была его 13-летняя дочь и другие члены экипажа, вместе со звездой баскетбола летевшие в тренировочный лагерь.

Кроме того, что погибший Коби Брайант был одним из лучших баскетболистов современности в НБА, известные звезды его знают еще и как обладателя премии Оскар за "Лучший короткометражный анимационный фильм" – "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball) 2017 года.

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Звезды часто ходили на матчи с его участием и восхищались большой семьей, которую он имел, – жену Ванессу и четверых детей: Джианну, Наталию, Бьянку и Капри, которая родилась в июне 2019 года. К слову, 13-летняя Джианна, которая находилась тоже на борту вертолета, занималась баскетболом и отец старался научить ее всему, что умел. 

Среди тех, кто вспоминает выдающегося спортсмена, – Хейли Болдуин, Джиджи Хадид, Джулия Робертс, Зои Солдана, ведущие издания Variety, Vanity Fair, киноресурс Rotten Tomatoes и IMDb, Академия Оскара, премия Золотой глобус и многие другие представители шоу-бизнеса.

Хейли Бибер: "Я даже не знаю, что сказать, кроме того, как опустошена до глубины души".

 

Джулия Робертс:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Julia Roberts (@juliaroberts)

 

Зои Солдана : "Невозможно понять эту новость сегодня. Как мать и жена, мое сердце – вместе с Ванессой, Натали, Бьянкой и Капри. Сегодня эта мать и дети сталкиваются с самым сложным моментом в своей жизни. Их сердца и дух разбиты, потому, пожалуйста, давайте возьмем и переживем эту боль вместе с ними. Такое невыносимо нести в одиночку. Давайте вспоминать их в наших мыслях, наших молитвах, наших сердцах и духе".

 

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Премия Оскар: "Они сомневались, что ребенок сможет преуспеть в НБА, и он доказал их неправоту. Они сомневались, что он сможет выиграть чемпионат, и он доказал их неправоту. Они сомневались, что он сможет снимать фильмы, и он получил Оскар. Как и все большие художники, Коби Брайант доказал, что те, кто сомневается, ошибались. Покойся с миром". 

 

Премия Золотой глобус: "В память. Коби Брайант (23 августа 1978 года – 26 января 2020 года). Покойся с миром".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Memoriam. Kobe Bryant (Aug 23, 1978 Jan 26 2020) Rest in Peace.

Сообщение, распространенный Golden Globes (@goldenglobes)

 

Rotten Tomatoes : "Легенда баскетбола, суперзвезда и обладатель Оскара Коби Брайант умер в возрасте 41 года. Покойся с миром"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basketball legend, superstar, and Oscar winner Kobe Bryant has passed away at the age of 41 Rest in Peace.

Сообщение, распространенный Rotten Tomatoes (@rottentomatoes)

 

IMDb: "Помним. Коби Брайант (1978 – 2020)".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remembering #KobeBryant (1978 to 2020).

Сообщение, распространенный IMDb (@imdb)

 

Вторая Земля? Почему нам нужно вернуться к изучению Венеры
26 января
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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle Спорт Баскетбол Погиб Коби Брайант Потери Голливуд LifeStyle
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