Американская актриса Ная Ривера пропала без вести 8 июля во время отдыха на катере. Правоохранители признали ее мертвой, однако продолжали спасательно-поисковую операцию. Сегодня, 13 июля, им удалось найти тело в озере штата Калифорния, где произошла трагедия.

Как информирует издание Just Jared, спасатели возобновили поиски Найи Риверы в понедельник, 13 июля, и утром нашли тело в озере Пиру, штат Калифорния. Пока не удалось установить личность, однако детали объявят позже во время пресс-конференции.

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Во время поисков работали водолазы, вертолеты и подводные аппараты, оборудованные камерами. Спасатели уверяли, что применяют все возможные ресурсы, и, похоже, изнурительные поиски были не напрасны.

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