Погибла бразильская модель Каролина Биттенкур: известна причина

Перспективная бразильская модель Каролина Биттенкур умерла в возрасте 37 лет. Произошло это во время ее отдыха с мужем Хорхе Сентини.

Как сообщает Exitoina, трагический инцидент произошел в воскресенье, 28 апреля, возле бразильского острова Ильябела. Влюбленные Каролина и Хорхе решили устроить романтическую прогулку на собственной яхте. Модель взяла с собой маленьких щенков.

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"На борту судна были только она, ее муж и эти щенки. Животные упали в море из-за сильного ветра, а Каролина прыгнула за ними", – рассказал друг погибшего модели.

Однако из-за сильных волн Каролина Биттенкур так и не смогла выбраться на берег и утонула. По словам менеджера звезды, Хорхе Сентини пытался спасти любимую, но из-за шторма не смог сделать этого. Тело погибшей модели нашли спасатели в понедельник, 29 апреля.

Сейчас родственники, друзья и поклонники Каролины Биттенкур оплакивают ее смерть. Муж манекенщицы Хорхе Сентини до сих пор приходит в себя от пережитого и отказывается общаться с прессой. Обстоятельства смерти Каролины Биттенкур уже расследуют правоохранители.

Каролина Биттенкур вышла замуж Хорхе Сентини в феврале 2019 года. Одна из самых известных звездных пар Бразилии устроила роскошную церемонию, которая стала событием года. Поэтому друзья погибшей модели с сочувствием написали, что даже не могут представить всю боль, которую чувствует Хорхе, ведь "он так мало времени имел на счастье с Каролиной".