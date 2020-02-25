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Поход к нашим культурным корням: основатель группы Go_A Тарас Шевченко о названии группы

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Группа Go_A – победители Нацотбора на Евровидении-2020 / Фото из открытых источников

Музыкальная етнофольк-группа Go_A 22 февраля победила в финале Национального отбора Евровидения-2020. Там они выступили с песней Solovey, где в результате судейского и зрительского голосований получили абсолютную победу. На первой пресс-конференции 25 февраля основатель группы Тарас Шевченко рассказал, что означает их название группы Go_A.

В фестивальных кругах Украины о столичных музыкантах из группы Go_A слышали нередко: в 2016 году они выпустили свой дебютный альбом, записывались вместе с исполнительницей Катей Chilly и вообще гастролировали по Украине на разных местных событиях. 22 января стало известно, что они вошли в список участников Национального отбора Евровидения-2020 в Украине. Массовый украинский зритель раньше не знал, что означает название группы Go_A. Поэтому Тарас Шевченко, который основал группу, решил "поставить все точки над i".

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На самом деле все очень просто: название Go_A – это слово go (с английского – LifeStyle 24) – идти, и старолатинская буква альфа, которая означает исток всего – дом, корни, даже иногда Бога. Для нас это означает поход к нашим культурным корням. Но, конечно, каждый человек может вложить в это содержание свой смысл для себя,
– прокомментировал Шевченко.

Музыканты также на пресс-конференции рассказали, что для создания песни Solovey использовали народные мотивы, перед подачей на конкурс песню несколько изменили, а уж для главного события в Роттердаме переводить ее не будут. Ведь их главная цель была показать именно украинскую песню от Украины.

"По условиям Евровидения народную песню нельзя использовать, но в основу действительно входила народная песня. Когда мы просто делали черновик, то ориентировались на песню, которую я знаю еще со времен, когда я училась на фольклориста в университете. Но мы ее переделали – в предыдущей версии песня заканчивалась трагически, поэтому мы подумали, что у нас есть возможность переделать текст так, чтобы все получилось гораздо лучше. Ведь сколько же можно плакать... По правилам Евровидения можно, чтобы песня звучала не только на украинском, но и на любом языке, на котором захочет отправлять страна свою песню, и переделывать мы не будем. Но повторюсь, цель была именно в том, чтобы на Евровидении прозвучала именно украинская песня на украинском языке...", – подчеркнула вокалистка группы Екатерина Павленко.

Смотрите онлайн-трансляцию 24 канала с участием Go_A: видео

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Go_A Евровидение Евровидение 2020 Музыка Новости Украины LifeStyle
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