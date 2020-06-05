Похороны известного украинского композитора Мирослава Скорика назначены на 5 июня. С 11 часов во львовском соборе Святого Юра похороны будут транслировать в сети, а ближайшие друзья и родственники смогут провести его в последний путь на Лычаковском кладбище.

Накануне состоялась церемония прощания с Мирославом Скориком в соборе Святого Юра, где в течение целого дня все львовяне могли возложить цветы к гробу легендарного композитора. 4 июня такая же церемония прощания состоялась в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

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Похороны начались в 11:00 в соборе Святого Юра и впоследствии – на кладбище. За прощанием и похоронами можно следить онлайн.

На похоронах присутствовали только ближайшие друзья и родственники композитора – днем ранее родные Мирослава Скорика попросили провести композитора в последний путь без прессы и посторонних людей. Все церемонии прощания и похороны прошли с соблюдением всех карантинных норм и ограничений.

Что известно о смерти Мирослава Скорика?Сердце украинского композитора перестало биться 1 июня. Об этом сообщила невестка Мирослава Скорика Соломия в социальных сетях. Позже информацию подтвердила ведущая Львовской областной филармонии Ольга Лозинская и главный режиссер Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Анатолий Соловьяненко. Мирослав Скорик был одним из величайших композиторов Украины и был родственником легендарной Соломии Крушельницкой.