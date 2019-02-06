Российский рэп-исполнитель Децл умер после своего выступления в Ижевске в ночь со 2 на 3 февраля. Вероятной причиной неожиданной гибели является остановка сердца. В среду, 6 февраля, в Москве состоялась церемония прощания с артистом.

В 11 часов по местному времени началась церемония прощания с известным артистом Децлом. В Центральную клиническую больницу в Москве пришли многие коллеги артиста, родственники и поклонники, которые проведут его в последний путь. Впоследствии церемония продолжится на Пятницком кладбище.

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Немало представителей фан-группы Децла не смогли приехать в Москву. Для них в сети запустили онлайн-трансляцию с церемонии прощания.

Умер рэпер Децл: смотрите прямую трансляцию с церемонии прощания – видео

По информации StarHit, одним из первых, кто прибыл в госпиталь, был отец покойного артиста – Александр Толмацкий. Хоть у мужчины были сложные отношения с Децлом, однако на церемонии прощания он не сдерживал своих слез. Большое внимание людей было приковано к жене Децла Юлии и их сыну Тони. Немало людей подходили к ним и рассказывали истории, связанные с репером.

Накануне похорон родственники Децла обратились к представителям СМИ, чтобы они не вели фото- и видеосъемку. Однако в сети все же опубликовали несколько кадров с церемонии.

Прощание с рэпером Децлом / StarHit

Сотни людей пришли проститься с Децлом pic.twitter.com/DXBUmxSRV6 — Любовь Лаврентева (@lyubovlavrente5) 6 лютого 2019 р.

Доподлинно неизвестно, что стало причиной неожиданной смерти Децла, поскольку еще нет результатов вскрытия. Однако уже стало известно, что в крови рэпера не найдено наркотических веществ, которые могли бы вызвать сердечный приступ.

Рэпер Децл умер в ночь со 2 на 3 февраля. Случилось это сразу после его выступления в российском Ижевске. Рэп-исполнитель зашел в гримерку и пожаловался на плохое самочувствие. По словам очевидцев, сначала Децл признался, что у него болят кисти рук, после чего произошел сердечный приступ. Сам артист предвидел свою гибель: Децл говорил, что в возрасте 35 лет инсценирует смерть и поселится на каком-нибудь острове.

Что известно о Децле?

Российский рэп-исполнитель, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий. Родился 22 июля 1983 года в Москве. Бывший участник рэп-объединения "Bad B. Альянс." Дебютный альбом исполнителя "Кто ты?"(2000 года) входит в xbckj наиболее продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.



У Децла остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.