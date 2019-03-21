На похоронах с Юлией Началовой в Москве прощаются звезды: видео и фото

Российскую певицу Юлию Началову похоронят сегодня, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание начнется в 12:00 в ритуальном зале и продлится до 14 часов, после чего ее похоронят.

Певица умерла в возрасте 38 лет 16 марта. Причиной смерти стал сепсис из-за раны на ноге, осложненный другими болезнями. У Началовой осталась несовершеннолетняя дочь Вера от второго мужа Евгения Алдонина.

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Семья Юлии Началовой запретила вести фото и видеосъемку ее похорон и церемонии прощания. Поклонники певицы предполагают, что это может быть обусловлено тем, что близкие не хотят разглашать информацию об ампутации ноги Началовой из-за инфекции. Но эта информация не подтверждена, пишут в "Экспресс-газете".

Смотрите видео похорон Юлии Началовой в Москве:

В издании также сообщают, что Юлию Началову решили похоронить в ее любимом платье, которое певица считала счастливым. Церемония прощания также состоится на фоне песен артистки. Умершая певица будет покоиться рядом с могилой создателя телеканала "НТВ" Игоря Малашенко, который покончил жизнь самоубийством в конце февраля 2019 года. По словам работников кладбища, это новый участок, где хоронить начали лишь недавно.



Могила Игоря Малашенко, возле которой похоронят Юлию Началову / Московский комсомолец

Согласно информации издания "Московский комсомолец" на церемонию прощания с Юлией Началовой с утра начали приезжать первые знаменитости российского шоу-бизнеса, а также близкие друзья и родственники. На церемонии также присутствовали множество репортеров, которые "бросаются" к посетителям церемонии, чтобы взять у них комментарии. В российских СМИ сообщают, что из-за этого образуются большие очереди и присутствующие переживают, что не успеют попасть в ритуальный зал для прощания с Началовой.



Люди перед входом в зал Троекуровского кладбища / Московский комсомолец

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Среди звезд последний раз увидеть покойную Юлию прибыли певцы Анастасия Стоцкая, Влад Топалов, Ольга Кормухина, Александр Панайотов, Илона Броневицкая, Ирина Салтыкова, Кирилл Андреев, Зара, участники группы "Премьер-министр", также актриса Comedy Woman Елена Борщева, актер Михаил Щербаков, художественный руководитель и генеральный директор Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный и Эдгард Запашный и другие.



Российские звезды на церемонии прощания с Юлией Началовой / Московский комсомолец

Журналисты также заметили, как в ритуальный зал относили венки от Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Артисты, которые не смогли попасть на похороны к своей коллеге, выразили свои соболезнования в социальных сетях. В частности – это Юлия Савичева, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Вера Брежнева, Сергей Лазарев, Тимур Родригез, Катя Лель и др.



Церемонию прощания с Юлией Началовой решили продлить еще на один час, то есть до 15:00. Возмущенные поклонники с самого утра ждут возможности в последний раз увидеть покойную певицу, но они еще не попали в зал из-за большой очереди. Для коллег Юлии Началовой тоже не был организован отдельный вход, поэтому они идут по направлению к траурному залу мимо поклонников по подъему. Некоторые люди уже вышли из зала и образовали две линии, ожидая вынесения гроба Юлии Началовой.

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