Умер культовый российский рэпер Децл: где и когда похоронят артиста

35-летний российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл, умер в ночь со 2 на 3 февраля после концерта в российском городе Ижевске. Похороны артиста состоятся 6 февраля на Пятницком кладбище.

Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на слова матери артиста Ирины Толмацкой.

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По словам Ирины, церемония прощания с артистом пройдет в Центральной клинической больнице, похороны в этот же день, 6 февраля, на Пятницком кладбище.

Накануне концертный директор сообщил, что предварительная причина смерти Децла – остановка сердца. Однако родные с этим не соглашаются и рассказывают, что таких проблем со здоровьем у рэпера не было. Именно отец, мать и жена одними из первых сообщили о смерти музыканта в сети.

Добавим, в сети опубликовали видео с последнего выступления Децла. Свидетели рассказывают – перед смертью у российского музыканта начали болеть кисти рук, а затем у музыканта случился приступ. Ему пытались помочь около получаса.

Что известно о Децле?

Российский рэп-исполнитель, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий. Родился 22 июля 1983 года в Москве. Бывший участник рэп-объединения "Bad B. Альянс." Дебютный альбом исполнителя "Кто ты?" (2000 года) входит в число наиболее продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.



У Децла остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.