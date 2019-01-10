Похож на Цоя: Сергей Бабкин показал первое фото в паспорте

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Сергей Бабкин показал архивное фото
Сергей Бабкин показал архивное фото / Instagram / @babkin_official

Украинский певец Сергей Бабкин решил поделиться с поклонниками архивным снимком. Артист показал, как выглядит его первое фото в паспорте.

На своей странице в Instagram певец неожиданно опубликовал черно-белую фотографию. В посте Сергей Бабкин пояснил, что именно это фото является первым его снимком для паспорта. Кроме этого, артист пошутил со своего имиджа, чем вызвал улыбку у многих пользователей сети.

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"16 лет. 1995 год. Фотография в паспорте. И еще хотел бы добавить, что этот молодой человек является ярым поклонником группы "Браво". Факт на лицо", – с юмором написал Сергей Бабкин.

Поклонники певца сразу же сравнили его с известными звездами, в частности, Виктором Цоем, Элвисом Пресли и Джозефом Гордоном-Левиттом. "Как Цой", "Красавец, как в молодости, так и сейчас", "Вы как Ким Чен Ын (Президент КНДР – 24 канал)", "Похож на Джозефа Гордона-Левитта! Не зря он мой любимый актер, а вы – исполнитель", "Вылитый Элвис!", – написали пользователи сети.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Сергей Бабкин
Источник: 24 Канал
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