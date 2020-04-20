Похоже все же вместе: Владимир Остапчук и его возможная любовница похвастали одинаковыми пасками
Скандальный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук в очередной раз подогревает интерес к своему новому роману. Он опубликовал фото, на котором изображена такая же паска, как и у его вероятной любовницы Кристины, о которой ранее сообщали СМИ.
Редакция LifeStyle 24 уже писала о том, что новой избранницей Воломира Остапчука скорее всего, является 33-летняя девушка Кристина, которая работает нотариусом. В пасхальный день пара поделилась на своих страницах в инстаграме фотографиями и видео одинаковой пасочки.
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Шоумен поздравил всех со светлым праздником Пасхи и распространил фотографию, где изображен он и паска, которую держит женская рука, о чем свидетельствует маникюр бежевого цвета. Также в инстаграм-сторис Владимира можно увидеть, как девушка разрезает эту же пасочку.
Паска Владимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk
Инстаграм-сторис Владимира Остапчука: смотрите видео
Если же открыть аккаунт Кристины, то в ее рассказах видим ту же саму пасочку на той же локации, только снятую с другого ракурса. Стоит обратить внимание и на маникюр женщины. Он такого же цвета, что и на видео Остапчука.
Инстаграм-сторис вероятной любовницы Владимира Остапчука Кристины: смотрите видео
Все ролики сняты на кухне, откуда Владимир уже публиковал фото. Тогда ведущий показывал, как готовит блины.
Владимир Остапчук готовит блины / Instagram / @vova_ostapchuk
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