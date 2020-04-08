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Похожи, как две капли: Алена Шоптенко поделилась фотографией с мамой

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Алена Шоптенко / Instagram / @alena_shoptenko

Популярная украинская хореограф Алена Шоптенко поразила поклонников очередной фотографией. Женщина позирует на ней вместе с мамой Татьяной Васильевной, с которой похожа, как две капли.

Алена рассказала подписчикам в инстаграме, что ее мама по профессии врач. Татьяна Васильевна жила своей работой и всегда очень переживала за пациентов. С помощью трогательного сообщения танцовщица присоединилась к флешмобу #спасибоврач и призвала поклонников сделать то же самое.

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Нежная фотография показывает, что мама с дочкой очень похожи. Они обе прекрасно выглядят. Елена отметила, что именно благодаря маме знает, что врач – это не профессия, а призвание.

Моя мама всегда могла каким-то странным образом вовремя понять, предостеречь и предупредить. Помню, как в возрасте 12 лет, когда я находилась на спортивных сборах в санатории "Миргород", она по телефону поняла, что я больна и в достаточно сложной форме. Хотя ничего не предвещало беды, но благодаря ей меня срочно посадили на поезд в Киев и с вокзала уже увезли в больницу. Оказалось, она была права,
– рассказала Шоптенко.

Татьяна Васильевна заботилась о каждом, кто обращался к ней за помощью и никогда не отворачивалась от больных.

Всю жизнь я наблюдала, как она искренне переживала за своих пациентов, заботилась о них и не могла найти себе места, если что-то шло не так. Я никогда бы не сказала, что она работала врачом, она этим жила,
– добавила звездная дочь.


Алена Шоптенко с мамой / Instagram / @alena_shoptenko

Если вы также хотите присоединиться к флешмобу #спасибоврач и поддержать медицинских работников в нелегкое время, то вам следует сделать публикацию, в которой будет видеообращение или текст о важности миссии врачей. Также вы можете рассказать историю о роли врача в вашей жизни или жизни ваших родных. Не забудьте добавить хэштеги #спасибоврач и #UNICEF.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус в Украине LifeStyle Новости LifeStyle Звездные родители Звездные дети
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