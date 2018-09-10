Появились новые подробности романа Брэда Питта и Шарлиз Терон: неожиданные детали

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт, имя которого преимущественно фигурирует в новостях о разводе с Анджелиной Джоли, закрутил роман с 43-летней коллегой Шарлиз Терон. Как оказалось, их отношения развиваются уже более полугода.

Накануне сеть взорвали слухи о романе 55-летнего Брэда Питта с 43-летней Шарлиз Терон. Пока голливудские актеры не подтвердили эту информацию, но и не опровергли. Так, о новых подробностях, касающихся их отношений, пишет иностранное издание People.

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Источник сообщает, что искра симпатии, которая к настоящему времени переросла в отношения между Шарлиз Терон и Брэдом Питтом вспыхнула более полугода назад. Тогда актеры вместе с Адамом Драйвером снимались для рекламной кампании наручных часов Breitling. Их совместные снимки со съемки есть на официальной странице аксессуаров в Instagram.