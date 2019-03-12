Появились первые фото помолвки Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo

Голливудская актриса Дженнифер Лопес, которая накануне, 9 марта, сообщила о помолвке со своим бойфрендом бейсболистом Алексом Родригесом, показала первые фото их помолвки.

Новые фото Джей Ло обнародовала на своей странице в Instagram.

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На снимках пойман момент того, как Алекс Родригес стоит на одном колене и делает предложение руки и сердца знаменитости. Добавим, что стоимость кольца составляет не менее 4 миллионов долларов.

Дженнифер лаконично прокомментировала в подписи снимки, отметив лишь дату, 3 марта 2019 года, и "эмоджи" сердце. Сам жених дополнил фото хэштегом "будущая миссис Родригес".

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo

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Теги: LifeStyle Дженнифер Лопес Звездные романы
Источник: LifeStyle 24
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