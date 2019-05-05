Появились первые снимки со съемок фильма о Джеймсе Бонде на Карибских островах: фото

Знаменитый британский актер Дэниел Крейг, который уже неоднократно играл роль легендарного Джеймса Бонда, снимается в 25 фильме о популярном агенте. Новые снимки со съемок кинокартины уже появились в сети.

Пятая кинолента о Джеймсе Бонде в главных ролях с Дэниелом Крейгом, уже в следующем году появится на большом экране. Ранее также стало известно, что в фильме снимется оскароносный Рами Малек и ему досталась роль главного злодея.

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Как сообщает издание The Sun, режиссеры и съемочная группа уже активно работают над фильмом "Джеймс Бонд 25". Локацией для первых эпизодов выбраны Карибские острова, поэтому мы можем только догадываться, насколько приятным является рабочий процесс для всех, кто причастен к съемкам.



Съемки фильма "Джеймс Бонд 25" с Дэниелом Крейгом / The Sun



Съемки фильма "Джеймс Бонд 25" с Дэниелом Крейгом / The Sun