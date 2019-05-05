Появились первые снимки со съемок фильма о Джеймсе Бонде на Карибских островах: фото

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Первые снимки со съемок фильма о Джеймсе Бонде
Первые снимки со съемок фильма о Джеймсе Бонде / www.thesun.co.uk

Знаменитый британский актер Дэниел Крейг, который уже неоднократно играл роль легендарного Джеймса Бонда, снимается в 25 фильме о популярном агенте. Новые снимки со съемок кинокартины уже появились в сети.

Пятая кинолента о Джеймсе Бонде в главных ролях с Дэниелом Крейгом, уже в следующем году появится на большом экране. Ранее также стало известно, что в фильме снимется оскароносный Рами Малек и ему досталась роль главного злодея.

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Как сообщает издание The Sun, режиссеры и съемочная группа уже активно работают над фильмом "Джеймс Бонд 25". Локацией для первых эпизодов выбраны Карибские острова, поэтому мы можем только догадываться, насколько приятным является рабочий процесс для всех, кто причастен к съемкам.

Зйомки фільму Джеймс Бонд 25
Съемки фильма "Джеймс Бонд 25" с Дэниелом Крейгом / The Sun

Джеймс Бонд 25 зйомки фільму
Съемки фильма "Джеймс Бонд 25" с Дэниелом Крейгом / The Sun

Джеймс Бонд 25 зйомки фільму
Съемки фильма "Джеймс Бонд 25" с Дэниелом Крейгом / The Sun

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Джеймс Бонд Кино
Источник: LifeStyle 24
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