Появилось видео с последними попытками врачей спасти Децла

В сети появилось видео, на котором врачи скорой помощи пытаются реанимировать российского рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) в гримерке клуба, где он выступал на закрытой вечеринке.

Децл умер в ночь на 3 февраля после выступления на частной вечеринке бизнесмена в Ижевске. Предварительная причина смерти рэпера - остановка сердца. Децл зашел в гримерку после выступления, в него начали болеть кисти рук, а потом у музыканта случился сердечный приступ.

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По словам очевидцев, после того, как рэперу стало плохо, он сел в кресло и потерял сознание. Врачи скорой помощи в течение получаса проводили реанимационные мероприятия, однако в итоге констатировали смерть.

Смотрите видео: Врачи пытаются спасти Децла

Российский рэпер Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 в Москве. Его отец – известный российский продюсер Александр Толмацкий, который является основателем компании "Медиастар".

Кирилл начал карьеру в конце 90-х и быстро получил популярность. Первый альбом "Кто ты?" Рэпер выпустил в 2000 году – входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров.