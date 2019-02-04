Появился новый тизер к фильму "Мстители: Финал" – видео
Один из самых популярных фильмов, снятый по мотивам одноименного комикса от Marvel Comics о команде Мстителей, уже скоро покажет свою развязку. Так, новый тизер к фильму "Мстители: Финал" появился в сети накануне, собрав миллионы просмотров.
Очередной тизер к одному из самых ожидаемых фильмов 2019 года компания Marvel Entertainment представила на своем YouTube-канале накануне. Через сутки после публикации видеоролик набрал более 6 миллионов просмотров.
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В украинской адаптации четвертая часть "Мстителей" еще не получила окончательного названия, однако среди возможных вариантов, кроме "Мстители: Конец игры" есть "Мстители: Завершение" и "Неизвестные мстители".
В декабре 2018 года появился первый трейлер к фильму, в котором показали объединение супергероев, которые вместе будут противостоять злодеям. Сразу за сутки видеоролик собрал безумное количество просмотров на YouTube и установил новый рекорд. В начале 2019 года распространилась информация, что в новой части фильма может появиться новый персонаж Харли Кинер.
К слову, в марте 2019 года на большой экран выйдет фильм "Капитан Марвел", в котором авторы подробнее рассказали о всех персонажах, поскольку в четвертой части они объединятся с главными героями "Мстителей". К слову "Мстители: Финал" выйдет в украинский прокат в апреле 2019 года.
Смотреть тизер к фильму "Мстители: Финал" (видео):
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