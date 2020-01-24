Появился первый трейлер фильма "Miss Americana" о главной звезде США – Тейлор Свифт

Документальный фильм производства Netflix о Тейлор Свифт появится на стриминговом сервисе уже 31 января. А пока создатели ленты порадовали фанатов первым трейлером картины.

Выпускать фильмы о первых звездах современной музыкальной индустрии уже стало трендом. В 2019 году на киноэкраны вышла лента о Бейонсе, затем – о Мадонне и планировали к выпуску ленту о Рианне.

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Теперь же режиссер фильма Лана Уилсон решила создать документальный фильм о Тейлор Свифт, где покажут переходный период в жизни исполнительницы и о том, как она нашла свой собственный голос не только как популярный современный музыкант, но и как женщина.



Официальный постер фильма "Miss Americana" / IMDb

Добавим, что премьерный показ "Miss Americana" состоится на фестивале "Сандэнс" (продлится с 23 января по 2 февраля), а 31 января картина появится на стриминговом сервисе Netflix.

Первый трейлер фильма Miss Americana: смотреть видео онлайн

Что известно о Тейлор Свифт?

Американка еще с подросткового возраста начала заниматься музыкой и рассказывать в своих песнях фрагменты личной жизни. В свои 30 она достигла пика популярности в США и во всем мире. Девушка находится в списке 100 самых влиятельных людей мира журнала Time и признана журналом Forbes как самая прибыльная женщина в музыкальной индустрии (2011 – 2015), а также одна из 100 знаменитостей журнала Forbes (2016). На ее счету – десятки престижных музыкальных наград: 10 наград Грэмми, 19 American Music Awards, 23 Billboard Music Awards, 12 Country Music Association Awards, 8 Academy of Country Music Awards, одну Brit Award и одну Эмми, а музыкальные альобомы "расходятся" по миру миллионными копиями. В 2015 году Тейлор Свифт включили в список 100 величайших исполнителей всех времен журнала Rolling Stone.