Появился первый трейлер к фильму "Боль и слава" с роскошной Пенелопой Крус: видео

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Пенелопа Крус в фильме "Боль и слава"
Пенелопа Крус в фильме "Боль и слава" / Скриншот с видеоролика

Знаменитый кинорежиссер Педро Альмодовар после двухлетнего перерыва выпустил свою очередную киноработу под названием "Боль и слава" в главных ролях с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом.

После последней работы 69-летнего испанского кинорежиссера Педро Альмодовара "Джульетта" он взял небольшую паузу в своем творчестве. Однако, как оказалось, все это время он работал над новым сенсационным проектом. Первый трейлер к картине "Боль и слава" появился на YouTube-канале Sony Pictures Espana.

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В главных ролях в фильме появились роскошная Пенелопа Крус, непревзойденный Антонио Бандерас, а также певица, которая за последние два года стала одной из самых обсуждаемых артисток Испании, Rosalia. К слову, съемки в фильме "Боль и слава" для нее стали дебютным.

По сюжету фильма, состаренный режиссер оглядывается на свою жизнь и вспоминает всех людей, которые были важны для него и сыграли значимые роли в его жизни. Однако встречи с людьми, которые были в его прошлом, состоятся не только в его памяти, но и в реальности. Зрители смогут узнать о женщинах, которые были частью его судьбы, о потерях и личных переживаниях, которые мужчина переживал через творчество.

Смотреть трейлер к фильму "Боль и слава": видео

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 канал
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