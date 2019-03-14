Появился первый трейлер к фильму про маньяка Чарльза Мэнсона: видео

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Кадр из фильма " так сказал Чарли"
Кадр из фильма " так сказал Чарли" / Instagram/ @karanliksinema

Первый тизер к документальному фильму “Так сказал Чарли” (Charlie Says) появился на официальном YouTube-канале кинокомпании. Видео, главным героем в котором предстает серийный убийца Чарлз Мэнсон, поразило поклонников неожиданным сюжетом, который написан на реальных событиях.

Трейлер к документальной киноленте в драматичном жанре появилось на YouTube-канале кинокомпании IFC Films. Фильм "Так сказал Чарли" (Charlie Says) расскажет про реального персонажа Чарльза Мэнсона, который был серийным убийцей и основателем секты "Семья". К слову, он умер в 2017 году в тюрьме в Калифорнии.

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Режиссером фильма стала Мэри Гаррон, а главную роль сыграл Мэтт Смит.

В центре сюжета предстают последовательницы преступника. Они всегда беспрекословно выполняли все приказы, которые давал их лидер, даже если они были преступными. Криминалист Карлин Фейт работает с тремя женщинами, которые были под его "опекой". Все они осуждены на пожизненное заключение, однако даже спустя годы не признают злодеяний Чарлза Мэнсона и верят в его невиновность.

Смотреть трейлер к фильму "Так сказал Чарли" (Charlie Says): видео

 
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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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