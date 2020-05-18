"Поймать Кайдаша": какие украинские села можно увидеть в сериале

В марте 2020 года всех украинцев покорил колоритный и невероятно смешной сериал "Поймать Кайдаша". Новинка кино сразу же получила огромный успех, ведь его создатели по-современному показали сюжет знаменитой повести Ивана Нечуй-Левицкого. Съемки проходили в украинских селах, поэтому в картине можно увидеть не поддельный колорит.

Представители СТБ решили рассекретить, какие же села можно увидеть в популярном сериале. По их словам, немало поклонников "Поймать Кайдаша" после выхода сериала захотели увидеть, как выглядят знаменитые Семигоры. Однако не в этом знаменитом селе проходили съемки. В основном съемки проходили на Киевщине, поэтому все локации можно осмотреть всего за сутки.

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Село Деревянная

Где находится: Обуховский район, 35 км от Киева

Именно в селе Деревянная снимали главные сцены "Поймать Кайдаша". По словам авторов проекта, местные жители уже привыкли к съемочным группам, ведь сюда часто приезжают в поиске колоритных украинских пейзажей. И это неудивительно: зеленые холмы, с которых открывается вид на живописные дворы и белые дома – село может очаровать любого туриста.



"Поймать Кайдаша": где проходили съемки / Instagram / @farbovski

Село Деревянная можно узнать и на первых кадрах сериала "Поймать Кайдаша". По сюжету, Омелько Кайдаш забирает сына после службы в армии. И Лаврентий настолько скучал по родному краю, что просит отца высадить его у живописного озера, где он охотно искупался. Эту локацию можно легко найти на окраине села. У водоема проходит железнодорожный путь в Триполье, а конкретное место съемок поклонники смогут найти по деревянному журавлю, который виднеется на другом берегу озера.

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Больше всего Кайдаши ссорились возле своего дома, расположенного на улице Глинищанской. Однако найти сам дом семьи поклонникам не удастся, ведь двор, сарай и гараж-мастерская – это декорации, которые установили на поляне и после завершения съемок забрали. В то же время дом соседки Кайдашей Таньки можно найти в деревне.



"Поймать Кайдаша": кадры со съемок / СТБ



Съемочная площадка "Поймать Кайдаша" / Пресс-служба



"Поймать Кайдаша" / Пресс-служба

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Село Халепье

Где находится: Обуховский район, Киевская область

В этом селе актеры "Поймать Кайдаша" посетили местный клуб. Его можно увидеть в 1 и 9 сериях популярного проекта, когда главные герои побывали на дискотеке, погоняли на скутерах и едва не погибли в аварии. Также Лаврентий именно сюда принес книгу в библиотеку.



"Поймать Кайдаша" снимали в украинских селах: все локации / Пресс-служба

Село Яцки

Где находится: Васильковский район, Киевская область

А вот живописное озеро из сериала "Поймать Кайдаша" можно увидеть в селе Яцки. Так, во 2 серии именно там Танька и баба Параска пасут коров, а зажигательная парочка Карп и Мотря устраивают тайную встречу.



"Поймать Кайдаша": где снимали сериал / СТБ

Село Липовый Скиток

Где находится: Васильковский район, Киевская область

Немало поклонников сериала запомнили голубую деревянную церковь. Там крестили второго ребенка Тани, а Мотря поняла, что не может жить без Карпа. Кроме этого, в живописной церкви в селе Липовый Скиток Омелько Кайдаш отмаливал свои грехи и общался с бабой Параской.

Эту локацию авторы "Поймать Кайдаша" выбрали не случайно. Ведь именно Онуфриевская церковь является древнейшим деревянным храмом Киевской области. Построили церковь в 1706 году.



Церковь из сериала "Поймать Кайдаша" / Instagram / @anna_dubovska