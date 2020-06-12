О связи классики с современностью, короткой памяти и других косяках украинской нации – в интервью с Григорием Баклановым, который сыграл Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша".

Актер Григорий Бакланов работает в столичном Театре на Печерске. В кино запомнился благодаря своей работе в фильмах "Черкассы", "Адская Хоругвь", "Ничто не случается дважды". Но больше всего он известен украинцам как Лаврин из сериала "Поймать Кайдаша", который стал настоящим хитом в этом году.

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О том, чем может похвастаться современный украинский театр, почему произведения украинской классической литературы – классные, и что является главным "косяком" украинской нации – читайте в интервью Бакланова 24 каналу.



Григорий Бакланов / Фото со страницы актера в Facebook

Чем отличается работа в театре от работы в кино?

В кино очень редко есть время на поиски. Ты приходишь, и тебе надо работать на результат. В театре можешь месяц, два, а бывает и несколько лет работать над чем-то и наслаждаться именно процессом. Это самое главное для меня. К тому же, то, что мы проделываем и играем в театре, помогает потом и в кинематографе.

В чем секрет универсальности человека, играющего и Высоцкого в образе Гамлета, и Лаврина Кайдаша? Это же разница характеров, проблем, судеб, в конце концов – эпох.

Каждый актер должен быть универсальным. Если ты актер, то должен уметь сыграть что угодно. Тебе могут дать роль хоть Джульетты, хоть короля Лира. О чем будет эта история – история Гамлета, Лира или обычного стула – зависит от тебя, от режиссера, который будет строить образ. Всех этих персонажей можно сыграть по-разному. При этом, как по мне, у Лаврина с Гамлетом есть много общих черт.



Григорий Бакланов / Фото со страницы актера в Facebook

Что влияет на выбор между "быть" и "не быть", когда речь идет о согласии на роль?

Ситуации бывают разные. В кино тебе предлагают не всегда очень глубокие роли по классическим произведениям. Иногда просто выбираешь роль, потому что надо, грубо говоря, ремонт дома делать.

В театре на Печерске, например, я рад, что всегда есть выбор. Мы можем заниматься теми проектами, которые интересуют именно нас. Никто не указывает, какую роль ты должен играть.

Когда появляется новая пьеса, новый материал, мы работаем в формате таких себе свободных проб, эскизов, этюдов. Потом все это превращается в спектакль. Мы просто находим то, что отзывается в нас. Вот и все. Ты инстинктивно берешь, пробуешь, и дальше это переходит в роль.

Сегодня возрождается украинская музыка, литература, кино. О популярных отечественных исполнителях пишут мировые СМИ, вроде Forbes или New York Times. Чем может похвастаться наш театр?

Мне кажется, что театр не был в упадке. В каждую эпоху у него были свои сильные проявления, и ему всегда было чем похвастаться. Например, в нашем театре мы недавно обратились к "Наталке Полтавке". Эта история до сих пор остается актуальной. Когда я открыл эту пьесу, то понял, что оттуда пошло столько знакомых афоризмов, выражений, песен, которые мы слышим сегодня! Это касается и других произведений.



Григорий Бакланов / Фото со страницы актера в Facebook

Мы привыкли относиться к классике, как к чему-то хрестоматийному и скучному. И мы ее постепенно забываем. А когда начинаешь в нее снова вчитываться, избавившись от всяческих психологических наростов, которые мешают воспринимать текст, то понимаешь, насколько это классные произведения. Не менее интересно читать и современных драматургов, например, Наталью Ворожбит. Ее произведения ставят во всем мире, и я советую всем прочитать.

С какой целью Вы выходите на сцену?

Мне интересно то, чем я занимаюсь, мне хочется этим поделиться, что-то открывать, что-то пробовать. Есть определенные моменты, которые очень трудно объяснить, потому что их надо именно пережить. Когда ты долго винашиваешь какую-то тему, материал и потом вдруг попадаешь в самый центр и где-то в воздухе чувствуешь, что только что этот путь вместе с тобой прошел и зритель. Вероятно, это самый важный момент в этой профессии.

Несмотря на сюжетные перипетии "Поймать Кайдаша", невольно вспоминаешь одну китайскую мудрость: "Не дай вам Бог жить в эпоху перемен". Как Ваши личные переживания событий 2014 года коррелировали с содержанием сериала?

Жить не во времена перемен невозможно. Я не знаю, были ли такие времена, когда человек прожил и не ощутил какие-либо изменения – это, кажется, просто невозможно. Как тогда жить иначе? В вечном покое? Это же ад. Мы постоянно находимся в каком-то движении, это наша жизнь. И, конечно, я очень рад, что сериал как раз отражает события, которые мы совсем недавно прошли и уже, кажется, начинаем забывать.



Григорий Бакланов / Фото со страницы актера в Facebook

Мы постоянно, снова и снова делаем какие-то ошибки. Вот почему? Это для всех, наверное, остается загадкой. Поэтому я очень благодарен Наталье Ворожбит (шоуранеру "Поймать Кайдаша" – 24 канал), что она в сериале указывает на постоянно происходящие важные вещи, на наши внутренние человеческие "косяки". "Косяки" целой нации. Время от времени нужно себе это напоминать, смотреть на себя. Потому что, не понимая старых ошибок, мы не сможем сдвинуться с места. Поэтому и возник этот сериал.

Что Вы считаете самым большим "косяком" нации?

Самым большим "косяком"? Сложно назвать один.

Мы очень не любим ближних. Для нас это – одна из важнейших заповедей. Я не говорю о ближних странах или нациях – хотя бы полюбить соседа. Заметил, что особенно проявляется такая черта: если у кого-то есть, например, машина, то я обязательно хочу такую же или лучше.

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Нам очень сложно искренне порадоваться чужой радости, чужому счастью. Мы достаточно легко отворачиваемся от чужой беды, надеясь, что кто-то другой поможет, или с мыслью “кто бы мне помог”. Мы ждем, что кто-то придет и все изменит. А надо это делать самостоятельно. Учиться выявлять свои минусы, находить силы их признавать и преодолевать.

Автор: Евгений Лузан