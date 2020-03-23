"Поймать Кайдаша": авторы сериала рассказали, будет ли 2 сезон сериала

Украинский сериал "Поймать Кайдаша" сильно увлек отечественных киноманов. Тысячи людей с восторгом следили за перипетиями в обычной сельской семье и после завершения последних эпизодов засыпали авторов телепроекта вопросами о продолжении ленты. Будет ли 2 сезон "Поймать Кайдаша" – рассказала автор сценария Наталья Ворожбит.

Как известно, финальные 11 и 12 серии "Поймать Кайдаша" вышли на экраны 11 марта. Экранизация знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого настолько понравилась киноманам, что все ожидают продолжения истории об известной семье. Но, как сообщает сценаристка проекта, съемки 2 сезона пока не предусматриваются.

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Наталья Ворожбит также рассказала, почему взялась написать сценарий по мотивам произведения. По ее словам, главным героям сериала никогда не будет покоя, ведь всегда будут находить причины для ссор. Это и заинтересовало ее.

"Если бы я верила, что Кайдаши помирятся – я бы не взялась за эту историю. Она меня зацепила именно тем, что прошло 150 лет с написания этого произведения, а Кайдаши и до сих пор ругаются, делят кур и не умеют договариваться с близкими людьми", – отметила она.

Финал должен был быть грустный. Наталья Ворожбит добавила, что таким образом хотела заставить зрителей задуматься над социальными темами.

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"Для них не важно – засохла ли груша или дала плоды – они всегда из-за нее будут ссориться. Поэтому я не хотела никого успокаивать счастливым финалом, я хотела заставить зрителей думать и писать в голове собственный сценарий – как сделать так, чтобы все помирились. И воплощать этот сценарий в жизнь. И какой может быть счастливый финал, если по сюжету 2014 год и впереди столько боли и потерь", – поделилась сценаристка.

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