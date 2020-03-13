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"Поймать Кайдаша": сеть рассмешили мемы, созданные по мотивам сериала

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В Украине завершился показ последних эпизодов популярного сериала "Поймать Кайдаша". Тысячи киноманов наблюдали за забавными ссорами между главными героями. Вызвали улыбку и колоритные фразы, которые запомнились зрителям. После завершения телепроекта журналисты LifeStyle 24 подобрали самые забавные мемы по мотивам "Поймать Кайдаша".

Наблюдать за жизнью семейки Кайдашей – это одно удовольствие. Восемь героев сериала – Омелько и Мария, Мотря и Карпо, Лаврин и Мелашка – то делили территорию между собой, то не могли найти понимание в спорных вопросах. Каждый раз между ними возникали все новые скандалы, от которых невозможно было удержать смех. Особенно ярко они выглядели благодаря фразеологизмам и крылатым фразам, которые забавно дополняли сюжет сериала.

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В сети представители телеканала "СТБ" опубликовали серию мемов, покоривших поклонников особым юмором. Журналисты LifeStyle 24 решили сделать подборку, которая напомнит любимые юмористические моменты в эпизодах "Поймать Кайдаша".

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Мемы
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