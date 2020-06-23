Украинская телеведущая Катя Осадчая ежедневно рассказывает подписчикам о работе и отдыхе с родными. Недавно она и ее муж Юрий Горбунов ввели хорошую традицию, которую они стараются не пропускать – катание на яхте по Днепру. Теперь же звезда показала, как она наслаждается отдыхом даже у обычной реки.

Звезда программы "Светская жизнь" подает в соцсети Instagram яркий пример, как можно прекрасно проводить время в Украине и стать активным исследователем туризма. В начале лета, когда карантин ослабили, женщина вместе с маленьким сыном Иваном и мужем Юрием на личном автомобиле путешествовали по Киевщине. Там они побывали на многих интересных локациях, которые посетили впервые.

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На этот раз Екатерина Осадчая побывала на реке Днепр. Она надела черный раздельный купальник, в котором ловила солнечные лучи. Ее лицо отдыхало от грима, а свои волосы она собрала в аккуратный пучок. Закрыв рукой глаза от солнечных лучей, она сделала удачное селфи.

"Речные заплывы, пока море не заслужили", – написала Катя, добавив хэштеги #наднепре, #лето, #лето2020.

Пользователи поддержали любимицу телевидения и признались, что и сами часто отдыхают у реки: "Точно не заслужили, если бы люди задумались над этим. Вы супер!", "А кто сказал, что на реке хуже, чем на море? Речные пейзажи, по-моему, намного привлекательнее", "Бомба", "Идеальная", "Вы, как всегда, грациозные и прекрасные!"

О внутреннем туризме, в частности, делился мыслями и Юрий Горбунов, находясь в Ивано-Франковской области двумя неделями ранее. Мужчина убежден, что украинцы оценят красоту своих краев, ведь сегодняшняя ситуация с коронавирусом, вероятно, не позволит нам полететь в другие страны.

"В этом году, очевидно, что отпуска украинцы проведут на родине! И это круто! У нас столько удивительных мест, в которых стоит побывать! Меня всегда будут вдохновлять Карпаты! Мое ​​Прикарпатье! Перечислить все места просто невозможно, но Яремче, Ворохта, Верховина – это те гуцульские жемчужины, без которых горы – не горы! Обязательно приезжайте, вдохните горный воздух полной грудью и почувствуйте себя по-настоящему свободным!" – написал Юрий Горбунов под общим фото с женой Екатериной.