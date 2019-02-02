Пока, Бэтмен: Бена Аффлека лишили роли известного супергероя

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Бен Аффлек в роли Бэтмена
Бен Аффлек в роли Бэтмена / Twitter / @Ben Affleck

Американский киноактер Бен Аффлек больше никогда не предстанет перед зрителями в образе знаменитого героя из комиксов, Бэтмена. Слухи об этом ходили уже давно, но только сейчас фанаты получили официальное подтверждение.

Неожиданную информацию об окончательном завершении работы Бена Аффлека в образе героя комиксов DC Бэтмена обнародовали в издании Deadline. Киноактер Бен Аффлек также отметил в своем Twitter, что теперь со всеми будет ждать 2021 года, чтобы увидеть новый фильм от режиссера и сценариста Мэтта Ривза.

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Как известно, новый фильм студии Warner Bros. о Бэтмене не будет рассказывать оригинальную историю Фрэнка Миллера "Бэтмен: Возвращение Темного рыцаря" 1986 года, которую так любит Мэтт Ривз. Зато новая лента покажет молодого Брюса Уэйна еще перед его стремлением стать супергероем. Кто сыграет новую роль – пока неизвестно, поскольку кастинг только начался, но кинокомпания уже назвала дату премьеры фильма – 25 июня 2021 года.

Добавим, что Бен Аффлек запомнился ролью Бэтмена в знаменитых фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016), "Лига справедливости" (2017) и камео-роль в "Отряде самоубийц" (2016).

Что известно о последних годах творчества Бена Аффлека?Прошедшие годы для Бена Аффлека были достаточно сложными, ведь после нескольких лет судебной тяжбы он развелся с женой-актрисой Дженнифер Гарнер. В них осталось трое общих детей. Также Бен Аффлек длительное время лечился в реабилитационном центре от алкогольной зависимости. Несмотря на временных спутниц Бена Аффлека, со всем ему помогала справиться экс-супруга.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Бен Аффлек
Источник: Lifestyle
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