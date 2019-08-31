Пока, лето: Леся Никитюк показала зажигательный танец у бассейна – видео

Немало звезд в социальных сетях показывают, как проводят последний день лета 2019, демонстрируя роскошный отдых. Телеведущая Леся Никитюк решила записать курьезное видео и поднять настроение своим подписчикам.

Короткий ролик Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Facebook. Сначала звезда украинского телевидения появляется в шляпе, купальнике цвета фуксии и с надувным жирафом.

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Впоследствии телеведущая драматично бросает жирафа и начинает танцевать под песню Софии Ротару "Только этого мало". Никитюк ловит букеты цветов под слова "Вот и лето прошло", а затем из-за одного из них падает сама в бассейн.

"Пока, лето", – подписала ролик зажигательная блондинка, которая отдыхает в Турции.

Видео насобирало сотни комментариев, среди которых отличились украинские звезды. "Какая ты дурында", – пошутила Оля Полякова.

"Это номинация на Золотой глобус", "Леся, ну ты даешь, 10 раз посмотрела. Так настроение поднимает", "Ты огонь", – пишут пользователи в сети.

Кроме Леси Никитюк, украинская певица Джамала также посвятила публикацию последнему дню лета. Победительница Евровидения-2016 показала солнечные фото, на которых она позирует в красном шелковом платье, черной куртке из денима и ковбойских сапогах.

"Наслаждаться последнее утром лета", – добавила она в подписи.

Смешное видео опубликовала певица и супруга бывшего президента Франции Карла Бруни. Супермодель появилась в черном купальнике, ластах и солнцезащитных очках.

"Bye bye summertime (Па-па, лето)", – говорит Бруни.