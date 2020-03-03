Пока Меган нет в замке: Елизавета II пришла в поместье принца Гарри, – СМИ

Королева Елизавета II не упустила возможности пообщаться с принцем Гарри, пока в Лондон не приехала Меган Маркл. Ее Величество встретилась с внуком в Виндзорском замке в воскресенье, 1 марта.

По данным инсайдеров таблоида The Sun, королева хотела согласовать все спорные вопросы, которые возникали в связи со сложением герцогами Сассекскими их обязанностей. Встреча Елизаветы II и принца Гарри длилась 4 часа и завершилась хорошо для обеих сторон. Источники утверждают, что Ее Величество сказала внуку, что все его родственники будут рады, если он надумает вернуться в Великобританию.

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В воскресенье у королевы впервые появилась возможность поговорить с Гарри наедине и узнать о его планах. Была более спокойная атмосфера, и они оба могли высказывать свое мнение,

– рассказал инсайдер.

В то же время Ее Величество не скрывает, что расстроена решением принца Гарри и Меган Маркл переехать в Северную Америку. Все потому, что королева Елизавета II не будет иметь возможности видеть, как растет ее отпрыск – маленький Арчи Гаррисон. Однако, вероятно, звездная мама Меган Маркл совсем не волнуется по этому поводу, так как даже во время редкого визита в Лондон она не приедет с сыном. 9-месячный Арчи останется с няней в Канаде, пока его родители совершат последние выходы в роли представителей британской монархии.

В первые дни апреля 2020 года герцоги Сассекские официально перестанут быть старшими членами королевской семьи. Гарри и Меган сохранят свой титул, однако не смогут использовать его в коммерческих целях. Поэтому супруги вынуждены сменить названия благотворительных фондов, своей марки и даже инстаграм-страницы. Об этом во время встречи с принцем Гарри в очередной раз напомнила Елизавета II.

"Елизавета II также хотела дать понять, что их соглашение будет работать только в том случае, если Гарри и Меган не будут использовать свой королевский статус", – добавил инсайдер.

Впервые после переезда Ее Величество встретится с Меган Маркл и принцем Гарри, когда герцоги Сассекские приедут в Лондон 9 марта. Супруги присоединятся к своим родственникам и посетят ежегодную праздничную службу по случаю Дня Содружества. Тогда же все потомки Елизаветы II соберутся в Вестминстерском аббатстве на торжественную церемонию, в которой также примут участие представители 53 стран-членов Содружества наций. Кроме этого, герцоги Сассекские запланировали несколько официальных выходов в рамках их благотворительных проектов.