Пока не могу рассказать, почему я здесь, – Джамала заинтриговала фотографиями из Амстердама

Знаменитая украинская певица Джамала, которая недавно рассказала, что во второй раз беременна, теперь поделилась с поклонниками фотографиями из Амстердама и заинтриговала подписью публикации.

Джамала активно делится с подписчиками в инстаграме творческим развитием, а в последнее время все чаще распространяет семейные фотографии. На днях знаменитость поехала в Амстердам. Об этом она рассказала в своем фотоблоге.

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Артистка ждет появления второго ребенка и продолжает вести активную и насыщенную жизнь. Она умеет сочетать работу и отдых, находить время для мужа и сына. Однако не забывает и о творчестве. Недавно она отправилась в Амстердам и, кажется, готовит для поклонников кое-что интересное, однако, что именно не рассекречивает.

И чего это я так загадочно улыбаюсь? Пока не могу рассказать, почему я здесь, но скоро вы все узнаете! Вот вам немного мрачного и при этом очень комфортного Амстердама,

– написала в публикации исполнительница.

На кадрах Джамала позирует в вишневой эко-юбке длины миди и черной кофте с принтом. Такой наряд звезда соединила с обувью черного цвета. На лице у знаменитости естественный макияж, а волосы уложены ровно.