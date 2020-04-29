Пока вы на карантине: Шакира закончила курс философии, находясь в самоизоляции

Колумбийская исполнительница Шакира не теряла время дома, пока сидела на карантине с мужем и детьми. Среди домашних хлопот она успела усовершенствовать свои знания на курсе по философии в университете Пенсильвании.

Для 43-летней Шакиры такое занятие стало неким вызовом, который она успешно сдала. Звезда в своем инстаграме сообщила, что за время карантина успела закончить курс античной философии в университете Пенсильвании.

Интересно В костюме санитайзера: Кэти Перри опубликовала забавное видео, где показала, как моет руки

Я наконец закончила четырехнедельный курс античной философии в университете Пенсильвании. Знаю, мое хобби не очень практичное, но я потратила на это много часов, пока мои дети спали. Спасибо Платону и его предшественникам за все "веселье" за последний месяц!

– сообщила Шакира в сети.

Для чего такой диплом артистке – неизвестно, вероятно, только для собственного развития, но такие успехи у звезды не могут не радовать ее поклонников. Напомним, что 6 марта, еще до карантина. Шакира презентовала клип на свою новую песню Me Gusta, где продемонстрировала привычные для нее зажигательные танцы и яркие видеокадры.

Шакира – Me Gusta: смотрите видео онлайн