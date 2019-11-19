Покажет ли Наталья Могилевская своего любимого: тизер на песню "Я полюбила"

Украинская певица поделилась эксклюзивными кадрами из нового клипа. Судя по видео, съемки проходили в аутентичной украинской атмосфере. Национальный колорит звезда передала благодаря стогу сена и живописным пейзажам.

Наталья Могилевская заинтриговала поклонников новыми отношениями. Она всегда тщательно скрывала свою личную жизнь от общественности, однако недавно призналась, что чувствует себя счастливой и влюбленной. Она не назвала имени своего избранника, но намекнула, что может приоткрыть тайну после того, как будет уверена в стабильности и прочности своих отношений.

Читайте также: Alyona Alyona выпустила новый клип на песню "Мамин суп" в стиле Дэвида Линча: видео

Недавно народная артистка Украины обнародовала новый хит "Я полюбила", который в эфире шоу "Танцы со звездами" публично посвятила своему любимому. Теперь на странице певицы в инстаграме появилось лирическое видео со съемок клипа.

Ловите тизер "Я полюбила!" Пишите здесь Ваши предположения относительно того, каким будет сюжет. Люблю вас развлечь,

– прокомментировала премьеру звезда.

Ранее Наталья Могилевская опубликовала фотографию в окружении обольстительных юношей. Как отметила сама певица, так проходили съемки новогоднего концерта "Привет, 20е!" На фото внимание привлекают не только молодые люди, но и стройные ножки звезды. Очевидно, что она продолжила работать над совершенством своего тела после резкого похудения на шоу "Танцы со звездами".

Что же касается премьеры полной версии клипа на песню "Я полюбила", то эту дату исполнительница тоже пока решила оставить в тайне.