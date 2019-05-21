"Покемон детектив Пикачу": Райан Рейнольдс в роли пушистого покемона

Первый игровой, а не анимационный фильм про покемонов, сделанный Голливудом для западной аудитории.

О Пикачу не знают разве что ярые отшельники. Недавний безумный успех мобильной игры Pokemon GO показал, что начать съемки фильма о приключениях желтого покемона - не такая уж плохая идея. Не только потому, что по всему миру полно людей, которые разбираются в покемонах и в свое время смотрели (или даже продолжают это делать) мультфильмы с Пикачу.

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"Покемон детектив Пикачу": официальный кадр из фильма

Для того чтобы получить удовольствие от этого кино, не обязательно быть фанатом вселенной покемонов, хотя, для ценителей лента точно будет интереснее. Много шуток в "Покемон детектив Пикачу" завязаны на "своих" и требуют знания контекста: биографий покемонов и их способностей. Зрителям без таких знаний фильм может показаться немного затянутым, но не плохим. Дело, конечно, субъективное.

"Покемон детектив Пикачу" больше всего целит не на взрослых, которые росли на Пикачу-историях, а детей в возрасте 7-12 лет, для которых этот фильм идеально подойдет. История у детектива очень проста и банальна, негодяя можно вычислить практически сразу, а мораль крутится вокруг отношений отца с сыном и примирении. Ничего нового, никаких сюжетных или эмоциональных взрывов.



"Покемон детектив Пикачу": официальный кадр из фильма

Тем не менее, взаимодействие покемонов с людьми выглядит реалистично, а мир, в котором они совместно живут, проработан на совесть. Не "Аватар" конечно, но и не оконфузились, это точно. Если сейчас покемонов существует более 800, то в кино их только 60, но этого достаточно, чтобы с интересом на них смотреть на киноэкране.

События фильма разворачиваются в Райм-Сити – городе, где люди и покемоны живут совместно, хоть и не понимают друг друга. Среди них и наши главные герои - парень Тим Гудмен, который надеется найти отца, считающегося мертвым и его новый желтошерстный наэлектризованный знакомый, повернутый на кофе. Да, в этом фильме Пикачу пьет кофе в аномальных количествах.



"Покемон детектив Пикачу": официальный кадр из фильма

На языке оригинала роль Райана Рейнольдса, озвучившего Пикачу, характеризуют самыми теплыми словами. Критики считают, что актер вытащил "Покемон детектив Пикачу" на "своем горбу". К сожалению, украинский дубляж не передаст всего вклада Рейнольдса, но оценить работу аниматоров мы, несомненно, можем. Пикачу очень милый и его эмоции найдут отклик в сердцах младшей аудитории (у взрослых, которые в свободное время подрабатывают покемон-тренерами, также).

Хотя после объявления старта съемок, "Покемон детектив Пикачу" вызвал много вопросов и скептицизма, сейчас очевидно, что фильм оправдал ожидания создателей и нравится зрителям. Это не очередная неудачная экранизация популярной игры, это милое и простое детское кино, которое затронет детей и покемон-тренеров любого возраста. Рейтинг на IMDb – 7,0.

Покемон детектив Пикачу: смотреть трейлер фильма онлайн

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