Оставил работу ради любимой: как Дмитрий Комаров поздравил жену

26 ноября жена известного телеведущего отметила 22 день рождения. И он сделал ей потрясающий сюрприз: вернулся из экспедиции, чтобы провести время с любимой. Такой поступок поразил красавицу, которой приходится выдерживать разлуку из-за рабочих командировок Дмитрия Комарова.

Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко получила неожиданный подарок от своего возлюбленного. Чтобы поздравить жену, журналист, Дмитрий Комаров, пролетел пол мира и повез девушку в Прагу. Такими новостями пара поделилась на страницах социальных сетей.

Читайте также: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко показали свою квартиру: фото

Модель не раз признавалась, что очень скучает без Дмитрия в Украине. Он часто улетает в командировки, которые длятся месяцами. Поэтому супруги ценят каждую минуту, проведенную вместе, и собственным примером доказывают, что отношения на расстоянии существуют.

У моей любимой жены сегодня день рождения. Откровенно говоря, прилетел из экспедиции ненадолго специально, чтобы не пропустить этот важный день. Решили на сутки слетать в Прагу. Здесь уже устанавливают новогоднюю елку, настроение соответствующее, праздничное. Гуляем. Холодно, но кайфово. Всем любви,

– похвастался своим отчаянным поступком Дмитрий Комаров.

Не менее красноречивой была и сама именинница, которая публично поблагодарила Дмитрия за его появление в этот знаковый для нее день. Александра пошутила об истории, которая произошла в семье в день ее появления на свет.

Супердень! Спасибо любимому мужу за приятный сюрприз в его стиле и всем-всем за теплые поздравления, друзья! P.S. В день, когда я родилась, мой брат принес из школы две двойки, но его тогда никто не ругал. Кажется, они меня догнали,

– остроумно прокомментировала 22-летие звезда.

Ранее Александра рассказывала, что телеведущий проекта "Мир наизнанку" решил поделить свои командировки на несколько периодов, чтобы чаще видеться с молодой женой. По словам Кучеренко, они с любимым постоянно на связи.

А недавно она прилетела к нему на съемки программы в одну из экзотических стран мира. Дмитрию срочно понадобился документ для съемок, который по почте передать не успевали. Поэтому жена оказалась на другой половине земного шара, чтобы помочь любимому. Она даже приняла участие в съемках программы "Мир наизнанку".