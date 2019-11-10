Поклонник Мадонны подал на нее в суд: известна причина

Американская поп-дива Мадонна попала в очередной скандал. На артистку подали в суд из-за переноса времени концерта. Интересно, что сделал это ее пылкий поклонник, который купил несколько билетов на выступление знаменитой Мадонны.

61-летняя Мадонна устроила масштабное турне в поддержку нового альбома Madame X. Поп-дива уже успела вызвать фурор в Нью-Йорке и Лас-Вегасе, показав эпатажный перформанс с алкоголем и имитацией интима. Свое шоу Мадонна запретила снимать, что несколько возмутило поклонников. Однако еще больше недовольства вызвали постоянные опоздания звезды на концерты, сообщают в CNN.

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"Есть кое-что, что вам нужно всем знать. Королева никогда не опаздывает", – заявила Мадонна во время одного из выступлений, дав понять поклонникам, что не будет подстраиваться ни под какие рамки. И если у одних такое поведение вызывало восторг, то другие стали хейтерами артистки. Среди них – Нейт Голландер, который на днях подал в суд на Мадонну.

Мужчина заявил, что поп-дива нарушила договор между артистом и зрителем. Еще в августе он приобрел три билета на концерт Мадонны, который пройдет 17 декабря на пляже Fillmore Miami. Тогда организаторы концерта указали время начала выступления 20:30. Однако прошел месяц, как Мадонна перенесла старт шоу на 2 часа. Это, по мнению Нейта Голландера, нарушает договор, заключенный при покупке билетов.

Кроме этого, мужчина заявил, что за возможность увидеть выступление Мадонны он заплатил немалую сумму – 1025 долларов, что в гривневом эквиваленте составляет почти 25 тысяч. Поскольку время начала шоу перенесли на более позднее время, Норт Голландер заявил, что он и другие владельцы билетов понесли убытки.

Попытки перепродажи не компенсируют потерянные деньги, так как билеты сейчас потерпели чрезвычайную потерю ценности из-за смены времени. Это делает перепродажу "невозможной",

– заявил Норт Голландер.

Сейчас Мадонна отказывается комментировать скандальный иск. Дело скоро рассмотрят в суде округа Майами-Дейд.

Отметим, что это редкий случай, когда поклонник подает в суд на своего кумира. В основном, поп-дивы через суд пытаются показать наглых представителей фан-групп. Так, в 2018 году Тейлор Свифт подала в суд на мужчину, который ворвался в ее особняк в Нью-Йорке, лежал в постели и примерял вещи. А вот украинская артистка Злата Огневич страдает от преследования поклонником, который утверждает, что артистка – его законная жена.