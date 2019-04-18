Поклонника Тейлор Свифт приговорили к четырем годам тюрьмы

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Поклонника Тейлор Свифт приговорили к четырем годам тюрьмы
Поклонника Тейлор Свифт приговорили к четырем годам тюрьмы / Коллаж: LifeStyle 24: The Daily Mail, Instagram / @taylorswift

После преследований американской певицы Тейлор Свифт 23-летнего Роджера Альварадо осудили на четыре года пребывания в тюрьме. Суд вынес приговор 15 апреля.

Молодой человек уже через месяц после задержания нарушил договоренность и в очередной раз преследовал своего кумира. Тейлор Свифт не на шутку испугалась, что даже решила продать свое имение, чтобы тот не знал, где она проживает. Об этом сообщили на The Daily Mail.

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Но Верховный суд в итоге запретил Роджеру Альварадо приближаться к певице и упек его в тюрьму на 4 года. Суд также запретил мужчине каким-либо образом беспокоить Свифт, а также присылать ей письма, видеопослания и звонить ей. Сталкер полностью признал свою вину, но как на такую новость отреагировала сама пострадавшая Тейлор Свифт – пока неизвестно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taylor Swift (@taylorswift)

 

Что известно о преступлении?
Впервые злоумышленник ворвался в дом звезды еще в апреле 2018 года. После задержания он согласился больше не преследовать певицу, тем самым избежав тюремного срока. Но уже через месяц он снова ворвался в апартаменты певицы в Нью-Йорке. Третий случай вторжения в жилище Тейлор произошел в марте 2019 года. Все это время Роджер Альварадо ожидал приговор суда и в конце концов ему назначили тюремный срок. Сейчас дом Тейлор Свифт в Нью-Йорке выставлен на продажу, поскольку там знаменитость не чувствует себя в безопасности и тем временем переселилась в новое жилье.

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Теги: LifeStyle Криминальные новости Новости LifeStyle Музыка
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