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Поклонники Натальи Могилевской пошутили над ее фото: реакция певицы

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Наталья Могилевская показала мем на свое фото
Наталья Могилевская показала мем на свое фото / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала курьезное фото, созданное ее поклонниками. Артистка оценила юмор и призвала присылать ей подобные мемы.

Поклонники использовали снимок Натальи Могилевской, сделанный для нового музыкального проекта, который вскоре выйдет в свет. Анонс она сделала благодаря фото, на котором закрыла одну часть лица.

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Эффектный снимок напомнил шутникам о проверке зрения. Поэтому к снимку Натальи Могилевской они добавили таблицу Сивцева.

Такая шутка не разгневала артистку, а наоборот – рассмешила. В сети Наталья Могилевская обратилась к поклонникам с просьбой присылать ей подобные работы. Лучшие из них певица пообещала публиковать в своем блоге.

"Отличный юмор! Уважаю и люблю своих фанов. Очень крутой мем! У кого еще есть идеи?"– написала она в сети.

Что известно о новом проекте Натальи Могилевской

На днях Наталья Могилевская презентует свой lounge edition альбом с названием "Любовь – это большая сила". Артистка перепела свои знаменитые хиты, добавив к ним романтических ритмов джаза. Особая пластинка, по словам артистки, должна выйти до конца мая 2020 года, поэтому поклонники уже в ожидании такой музыки.

"Мои мечты о свидании всегда в стиле джаз. И если я представляю себе ужин при свечах, я хочу, чтобы мой муж пригласил меня под мягкую, нежную боссанова с прохладительными напитками в жаркой пустыне. Именно этой красотой и нежностью пропитан альбом, который я дарю к лету всем украинцам для романтических свиданий", – отметила Наталья Могилевская в анонсе. 

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Мемы Наталия Могилевская Новости LifeStyle Курьезные новости
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