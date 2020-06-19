Сейчас зажигательную блондинку Шэрон Стоун знает весь мир благодаря рейтинговым лентам. Однако до такой безумной славы голливудская красавица любила выступать в театре, где также прибегала к перевоплощениям.

На днях Шэрон Стоун поностальгировала по прошлому и нашла в своем альбоме фото, сделанное в начале ее карьеры. Актриса появилась на черно-белом кадре в водолазке с изображением мороженого и с массивной подвеской. Кроме этого, Шэрон Стоун сыграла в спектакле в больших очках, которые когда-то были трендовыми.

Интересно Шэрон Стоун ударила молния: детали

"А вот и я в "Звуках музыки", – написала Шэрон Стоун.

Интересно, что многие поклонники просто не узнали знаменитую актрису на снимке. "Это действительно вы?", "Не могу поверить своим глазам. Вы невероятная", "А это не Хиллари Клинтон?" – писали обескураженые пользователи сети.

Как Шэрон Стоун начинала свою карьеру

Сейчас голливудская звезда Шэрон Стоун – одна из тех актрис, которые охотно соглашаются на провокационные роли. Однако в детстве она не была такой смелой. Шэрон была слишком застенчивой и поэтому были проблемы с общением со сверстниками. Поэтому мама актрисы устроила в их гараже импровизированный театр, куда приглашались соседи и родственники. Там Шэрон Стоун начинала свою актерскую карьеру,

Сначала звезда играла в спектаклях, покоряя зрителей своим талантом, после чего получила первые роли в кино. "Казино", "Основной инстинкт", "Женщина-кошка", "Ларго Винч: Заговор в Бирме", "Кое-что на день рождения", "Глория" – это далеко не весь список фильмов, в которых можно увидеть Шэрон Стоун.