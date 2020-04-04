Поклонники осудили Дженнифер Лопес и ее жениха за нарушение карантина
Популярная американская певица Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес вместе с детьми находятся на изоляции в Майами. Однако на днях пара нарушила карантин и посетила спортзал.
На сегодняшний день страной, где зафиксировали больше всего случаев заболевания коронавирусом, являются США. В стране ввели суровый карантин, однако Дженнифер Лопес и Алекс Родригес нарушили его и посетили спортзал. В сети появились фотографии, которые подтверждают это.
Читайте также: Дженнифер Лопес показала семейные развлечения во время карантина: видео
Влюбленные решили приехать в любимый спортзал, который закрыли на время карантина. Для того, чтобы артистка и ее избранник смогли попасть внутрь, специально вызвали сотрудника. На фотографиях изображен человек в маске, который открыл дверь звездной паре, а после этого продезинфицировал ручких на дверцах их автомобиля антисептиком.
Также на снимках можно увидеть табличку на дверях здания, на которой написано: "Зал закрыт. Оставайтесь дома и этим спасайте жизни".
Дженнифер Лопес на карантине посетила спортзал / Instagram / @zigmazcom
Дженнифер Лопес нарушила карантин / Instagram / @zigmazcom
По состоянию на 4 апреля больше всего заражений коронавирусом зафиксировано в США. Там за последние сутки подтвердили более 35 000 новых пациентов и 1 480 человек умерли. В общем обнаружили 278 458 случаев COVID-19 и 7 159 смертей. Выздоровели 9 897 человек.
Читайте также
-
Певица Pink заподозрила у себя коронавирус и сообщила результаты тестовсегодня , 11:36
-
О космосе и Лине Костенко: книги на карантин от Григория Решетникасегодня , 09:30
-
Джорджио Армани откровенно рассказал о влиянии пандемии коронавируса на модную индустриюсегодня , 16:39
-
Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего вниманиясегодня , 10:25
-
Фильмы от Marvel с Робертом Дауни-младшим, которые больше всего понравились зрителямсегодня , 13:26
-
Как бороться с ленью: советы от Насти Каменскихсегодня , 14:01