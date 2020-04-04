24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Поклонники осудили Дженнифер Лопес и ее жениха за нарушение карантина

- Читати новину українською
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @arod

Популярная американская певица Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес вместе с детьми находятся на изоляции в Майами. Однако на днях пара нарушила карантин и посетила спортзал.

На сегодняшний день страной, где зафиксировали больше всего случаев заболевания коронавирусом, являются США. В стране ввели суровый карантин, однако Дженнифер Лопес и Алекс Родригес нарушили его и посетили спортзал. В сети появились фотографии, которые подтверждают это.

Читайте также: Дженнифер Лопес показала семейные развлечения во время карантина: видео

Влюбленные решили приехать в любимый спортзал, который закрыли на время карантина. Для того, чтобы артистка и ее избранник смогли попасть внутрь, специально вызвали сотрудника. На фотографиях изображен человек в маске, который открыл дверь звездной паре, а после этого продезинфицировал ручких на дверцах их автомобиля антисептиком.

Также на снимках можно увидеть табличку на дверях здания, на которой написано: "Зал закрыт. Оставайтесь дома и этим спасайте жизни".


Дженнифер Лопес на карантине посетила спортзал / Instagram / @zigmazcom


Дженнифер Лопес нарушила карантин / Instagram / @zigmazcom

По состоянию на 4 апреля больше всего заражений коронавирусом зафиксировано в США. Там за последние сутки подтвердили более 35 000 новых пациентов и 1 480 человек умерли. В общем обнаружили 278 458 случаев COVID-19 и 7 159 смертей. Выздоровели 9 897 человек.


Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 Звездные романы Дженнифер Лопес Новости LifeStyle LifeStyle
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:00 Рябошапка назвал трех ближайших к президенту людей сейчас
Новини України 19311
сегодня , 11:45 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 182969
сегодня , 12:02 Квитка Цисык – душа Украины: биография известной певицы
Новини шоу-бізнесу 4948
сегодня , 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
Новини культури 17677
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
Новини України 41206
сегодня , 15:40 Селена Гомес призналась, какое психическое заболевание у нее диагностировали
Новини шоу-бізнесу 1603
сегодня , 14:56 Жизнь академика Ивана Вакарчука в фотографиях
Новини культури 730
сегодня , 09:00 4 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 2777
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
3 апреля 14:29 Умер культовый дизайнер Серджио Росси: какие голливудские модницы были его поклонницами
Юлія Михайлова
3 апреля 13:10 5 комедий с Эдди Мерфи, которые больше всего понравились зрителям
Юлія Михайлова
2 апреля 19:00 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
2 апреля 13:22 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей
Залиште відгук