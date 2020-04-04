Поклонники осудили Дженнифер Лопес и ее жениха за нарушение карантина

Популярная американская певица Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес вместе с детьми находятся на изоляции в Майами. Однако на днях пара нарушила карантин и посетила спортзал.

На сегодняшний день страной, где зафиксировали больше всего случаев заболевания коронавирусом, являются США. В стране ввели суровый карантин, однако Дженнифер Лопес и Алекс Родригес нарушили его и посетили спортзал. В сети появились фотографии, которые подтверждают это.

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Влюбленные решили приехать в любимый спортзал, который закрыли на время карантина. Для того, чтобы артистка и ее избранник смогли попасть внутрь, специально вызвали сотрудника. На фотографиях изображен человек в маске, который открыл дверь звездной паре, а после этого продезинфицировал ручких на дверцах их автомобиля антисептиком.

Также на снимках можно увидеть табличку на дверях здания, на которой написано: "Зал закрыт. Оставайтесь дома и этим спасайте жизни".



Дженнифер Лопес на карантине посетила спортзал / Instagram / @zigmazcom



Дженнифер Лопес нарушила карантин / Instagram / @zigmazcom

По состоянию на 4 апреля больше всего заражений коронавирусом зафиксировано в США. Там за последние сутки подтвердили более 35 000 новых пациентов и 1 480 человек умерли. В общем обнаружили 278 458 случаев COVID-19 и 7 159 смертей. Выздоровели 9 897 человек.



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