Поклонники Тины Кароль сделали татуировку в честь певицы: фотофакт

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Тина Кароль на выступлении во Львове
Тина Кароль на выступлении во Львове / 24 канал

В сети ширятся фото, сделанные сторонниками украинской поп-дивы Тины Кароль. Люди сделали символические татуировки, посвященные звезде.

В основном, поклонники артистки выбирают любимые строки из песен Тины Кароль, которые имеют для них особое значение. Кого-то эти слова вдохновляют, кому-то придают уверенности в себе, для кого-то именно они являются движущей силой к действиям. В заметках украинцы рассказывают свои истории, потрясая сеть.

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"Как сейчас помню те дни, когда впервые слушала ее песни, не переставая днями и ночами, постоянно перематывая на этот момент. Я поверила ей, поверила в себя, в свою силу, поверила в жизнь", – рассказала одна из поклонниц звезды, показав слова из песни "Сдаться ты всегда успеешь".

Сама же певица предложила поклонникам делиться своими татуировками. Тина Кароль назвала своеобразный челендж "Рисунки, которыми вы украшаете свое тело". Первым фото, которое звезда опубликовала в своем блоге, были руки поклонника, который воссоздал изображение Тины. На одной руке парень разместил дерзкое фото артистки в стиле "Формулы-1", а на другой – ее образ из клипа "Сдаться ты всегда успеешь".

К флешмобу также присоединились несколько человек, которые показали тематические татуировки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elena Repina (@elenarepinaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Моє️ (@kolizhanka_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elena Repina (@elenarepinaa)

 

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Тату Тина Кароль
Источник: 24 канал
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