Поклоннику Тейлор Свифт грозит заключение: детали

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Поклонник Тейлор Свифт может попасть в тюрьму
Поклонник Тейлор Свифт может попасть в тюрьму / Instagram / @taylorswift

Американская певица Тейлор Свифт стала жертвой дерзкого вторжения в жилье. И хотя звезды в то время не было в квартире, однако полиция открыла уголовное производство. Сейчас 22-летний Роджер Альварадо признал себя виновным и ожидает вердикта судей.

Как сообщает The Daily Mail, 15 апреля 2019 года в одном из нью-йоркских судов вынесут приговор поклоннику Тейлор Свифт. Роджер Альварадо уже признал себя виновным в незаконном проникновении в квартиру артистки. Кроме этого, парня обвиняют в преследовании звезды и попытке ограбления. Сейчас 22-летнему законопреступнику грозит от 2 до 4 лет заключения.

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Прихильник Тейлор Свіфт може загриміти за ґрати
Поклонник Тейлор Свифт может загреметь за решетку / The Daily Mail

Сама Тейлор Свифт в судебных заседаниях не участвует. Артистка не оправдывает своего поклонника, а жилье после вторжения выставила на продажу.

Что известно о преступлении

Инцидент произошел в середине апреля 2018 года. В полицию поступило сообщение о вторжении в одну из квартир, расположенную в элитном районе Нью-Йорка. Как впоследствии стало известно, владелицей квартиры была популярная певица Тейлор Свифт.

Сначала правоохранители подозревали, что в квартиру проник вор. Однако 22-летний Роджер Альварадо не пытался ничего украсть. Зато злоумышленник, не дожидаясь появления полиции, решил принять душ и полежать на кровати артистки. Из-за причудливой выходки поклонника Тейлор Свифт задержали.

Впоследствии западные СМИ сообщали, что это не первый инцидент певицы, в котором фигурирует Роджер Альварадо. Ранее парень пытался проникнуть в поместье звезды с помощью лопаты. Тогда в ужасе Тейлор решила сменить место жительства и поселиться в доме с охраной. Однако такие меры безопасности не помогли певице избежать неприятностей.

Тейлор Свифт так и не вернулась в свою квартиру. По словам инсайдеров, звезда боялась оставаться в доме, потому что предполагала, что другие поклонники могут повторить "подвиг" Альварадо. Элитную квартиру сразу же выставили на продажу, а Тейлор позаботилась, чтобы о новом жилье никто не узнал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taylor Swift (@taylorswift)

 

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Теги: Музыка LifeStyle Судьи
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