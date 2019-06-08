Покорительница сердец: Тина Кароль опубликовала пикантное фото с глубоким декольте

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль часто радует поклонников своими соблазнительными фото. У нее уже давно сформировался собственный стиль в отношении одежды и ведения социальных сетей, поэтому в ее архиве нашлось еще несколько фотографий, которые она запостила в свой Instagram.

34-летняя исполнительница предстала в объективе фотографа Антона Кулаковского, который удачно зафиксировал ее эмоции и соблазнительный образ. На новой фотографии черно-белых оттенков, которую Тина оставила на своей странице в соцсети 8 июня, она позирует в платье выше колен с откровенным декольте и в плаще поверх платья. Корсет с расшитым камнями удачно подчеркнул ее фигуру и грудь, а страстный взгляд Кароль лишь добавил перчинки образу.

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Тіна Кароль
Тина Кароль показала соблазнительные формы/ Instagram / @tina_karol

Пользователи остались в восторге от снимка и шутят, что у нее невероятно красивые глаза, намекая на пышные прелести. "Когда ты улыбаешься, ноги подгибаются, тело рассыпается, планеты взрываются, – мне кажется, эта песня была написана о вас", "Когда вижу ваши фотографии, глаза радуются, когда слышу ваши песни, душа растворяется. Спасибо", "Ааааааа, Тинааа , я сейчас умру", "Красота в глаза попала", – эти и многие другие комментарии оставили под фото фаны.

Стоит добавить, что на днях у Тины на странице в Instagram появилось еще одно притягательное фото, на котором она одета в черном платье на бретельках, которое также прекрасно подчеркнуло ее пышный бюст и стройные ноги. Автором снимке стала Анна Гончарова.

Тіна Кароль
Тина Кароль Instagram / @tina_karol

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Мода Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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