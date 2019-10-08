Покров Пресвятой Богородицы: дата празднования, обычаи и традиции

Ежегодно 14 октября в Украине отмечают религиозный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Это очень важный христианский праздник для всех православных христиан. Праздник Покров считается важнейшим религиозным праздником осени.

История праздника

Этот праздник был установлен церковью в память о событии, которое произошло в 911 году в Константинополе. Верующие собрались во Влахернском храме на всенощную, чтобы вымолить у Бога избавление от врагов – сарацин, взявших в тот момент город в осаду. Юродивый Андрей и его ученик Епифаний во время общей молитвы увидели Пречистую Деву в окружении пророков, апостолов и ангелов. Вместе с простыми людьми Богородица молилась за освобождение Константинополя.

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Впоследствии Дева Мария сняла со своей головы омофор и распростерла его над присутствующими в храме, знаменуя всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов. В народе праздник прижился очень быстро и сразу же оброс различными обычаями и поверьями.

Обычаи на Покров Пресвятой Богородицы

Праздник Покров Пресвятой Богородицы очень важен для незамужних девушек. Именно в этот день молодым женщинам надо молиться Богородице с просьбами о замужестве. В народе говорят: "Белый снег покроет землю, меня молодую замуж снаряжает" "Святая мать, Покровонька, накрой мою головушку, хоть тряпкой, чтобы не осталась в девках".



14 октября – праздник Покровы

Время от Покровы считался благоприятным для бракосочетания. Покров – это время семейных посещений и совместного застолья. На Покров нужно свести к минимуму домашние и рабочие дела и провести этот день в спокойном семейном кругу.

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы

– Если на Покров улетают журавли, то зима будет ранней.

– Если дуб и береза ​​на Покров сбросят все листья – то год будет легким.

– До Покрова – осень, после Покрова – зима.

– Если на Покров падает снег, то на Дмитрия (8 ноября) пойдет снег, а если снега не будет, то и на Екатерины (7 декабря) снега не будет.

– Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро придет.

– Какая погода на Покров, такой вся зима будет.

– Весело Покров проведешь – хорошего жениха найдешь.

– Снег на свадьбе на Покров – счастье молодым.

– Много снега на Покров – будет много свадеб в следующем году.

– Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.

– На Покров сильный ветер – будет много невест.

– Если сыграть свадьбу на Покров – молодые будут жить душа в душу.