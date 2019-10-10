Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине христиане отмечают ежегодно 14 октября. Его считают главным осенним христианским праздником, история которого берет начало с событий далекого 910 года в Константинополе.

Как известно, праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен на Руси во второй половине XII века, а причиной этого торжества, согласно известной версии, стало Господне чудо 910 года, описание которого сохранилось в житии св. Андрея Константинопольского. В нем рассказывается о событии, когда святой Андрей вместе с Епифанием, учеником святого, молились в храме, вдруг как бы раскрылся над ними свод храма, и святой Андрей увидел Пресвятую Деву, окруженную множеством ангелов и святых.

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Богородица молилась и простирала над богомольцами храма омофор. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться к Богу за христиан и долгое время пребывала в молитве. А потом подошла к Престолу и сняла со Своей головы покрывало, протянув его над молящимися в храме, защищая их от врагов видимых и невидимых.

Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции и приметы праздника

Согласно сказаниям, странное явление Богородицы ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов. С тех пор, христиане верят, что Покров Пресвятой Богородицы оберегает и защищает их, а именно праздник, почему-то забытый греческой церковью, стал на Руси одним из любимых.

14 октября также торжественно почитается украинское казачество и считается годовщиной основания в 1942 году Украинской повстанческой армии. А с 2015 года, согласно Указу Президента Украины от 13 октября 2014 года, эта дата еще и официально отмечается как День защитника Украины.

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Традиция праздника Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября

Что можно делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Конечно же, в этот светлый день верующий христианин обращается с молитвой к Богородице и просит у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви. Принято считать, что в течение всего года Богородица оберегает человека, который у нее в этот день просит помощи, покрывая его своим покровом.

В этот день можно печь блины и обносить ими углы жилья, чтобы задобрить домового, а вечерами устраивать шумные застолья.

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Девушки, которые искренне желают выйти замуж, могут прийти в церковь именно до начала праздничного богослужения, поставить свечку у иконы Покрова Пресвятой Богородицы и попросить ее о замужестве, а также о счастливой семейной жизни.

Семейные пары, конечно же, могут прийти на праздник в храм, для того чтобы попросить милости и заступничества Божьей Матери.

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции и приметы праздника

В этот день тоже нужно делать дары бедным и сиротам, а также окуривать дома дымком от подожженных веточек яблони или вишни – для благополучия и удачи.

Что нельзя делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Как в любой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу, а также выполнять много домашних обязанностей, а именно: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить.

В праздник Покрова также нельзя сквернословить, ругаться с людьми, употреблять алкогольные напитки, желательно даже не готовить что-то серьезное до позднего ужина.

А еще нельзя в этот день одалживать деньги и отказывать сватам – по примете, та девушка, которая отказала сватам на Покров, еще года три не будет никем засватана.

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Приметы праздника Покрова Пресвятой Богородицы

– Если на Покрова улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.

– Если дуб и береза на Покрова скинут все листья, то год будет легкий, а если не все – к суровой зиме.

– До Покрова – осень, после Покрова – зима.

– Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди первые морозы.

– Если на Покров ветер южный – зима будет теплой, северный и восточный – холодной, западный – снежной.

– Если на Покров падает снег, то и на Дмитрия (8 ноября) пойдет снег, а если снега не будет, то и на Екатерины (7 декабря) снега не будет.

Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции и приметы праздника

– Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро придет.

– Какая погода на Покров, такой вся зима будет.

– Не утеплишь дом до Покрова – всю зиму будешь мерзнуть.

– Много блинов на Покров – дома всю зиму будет тепло.

– Если на Покров перетопить печь яблоней, то всю зиму в доме будет тепло.

– Покрова пришла – посиделки привела.

– На Покров последний сбор плодов.

– Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше будут болеть.

– Весело Покров проведешь – хорошего жениха найдешь.

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– Снег в свадьбу на Покров – счастье молодым.

– Много снега на Покров – будет много свадеб в следующем году.

– Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.

– На Покров сильный ветер – будет много невест.

– Если сыграть свадьбу на Покров – молодые будут жить душа в душу.