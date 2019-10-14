Покрова Пресвятой Богородицы: праздничные картинки

Покрова Пресвятой Богородицы – важный религиозный праздник, который ежегодно отмечают 14 октября. С давних времен Дева Мария считалась молитвенницей и заступницей всех людей перед Богом. На иконе Пречистая Дева предстает на облаке, а в руках ее развивается покров — символ Ее заступничества и моления о судьбе человеческого рода.

В Украине влюбленные пары на покровы празднуют свадьбу. Этот день очень удачный для того, чтобы супруги провели долгую и счастливую жизнь. Считается, что семья, созданная в этот день, находится под защитой Богородицы. Многие пары намеренно назначают венчание на Покров, чтобы укрепить молитву о прочном браке. В праздник Покрова люди желают друг другу, чтобы Богородица оберегала и защищала их от бед. Читайте также: Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: традиции, приметы и что нельзя делать в праздник Картинки с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

Открытки Покрова Пресвятой Богородицы

Картинки на Покрову

Покрова Пресвятой Богородицы

Картинки на Покрову Пресвятой Богородицы

Картинки с Днем Пресвятой Богородицы

Поздравления с Покровою

С Днем Покровы картинки

С праздником Пресвятой Богородицы

Покрова Пресвятой Богородицы