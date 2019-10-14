Покрова Пресвятой Богородицы: праздничные картинки

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Покрова Пресвятой Богородицы
Покрова Пресвятой Богородицы / pravlife.org

Покрова Пресвятой Богородицы – важный религиозный праздник, который ежегодно отмечают 14 октября. С давних времен Дева Мария считалась молитвенницей и заступницей всех людей перед Богом. На иконе Пречистая Дева предстает на облаке, а в руках ее развивается покров — символ Ее заступничества и моления о судьбе человеческого рода.

В Украине влюбленные пары на покровы празднуют свадьбу. Этот день очень удачный для того, чтобы супруги провели долгую и счастливую жизнь. Считается, что семья, созданная в этот день, находится под защитой Богородицы. Многие пары намеренно назначают венчание на Покров, чтобы укрепить молитву о прочном браке. В праздник Покрова люди желают друг другу, чтобы Богородица оберегала и защищала их от бед.

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Картинки с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

Покрова Пресвятої Богородиці
Открытки Покрова Пресвятой Богородицы

Покрова Пресвятої Богородиці
Картинки на Покрову

Покрова Пресвятої Богородиці
Покрова Пресвятой Богородицы

Покрова Пресвятої Богородиці
Картинки на Покрову Пресвятой Богородицы 

Покрова Пресвятої Богородиці
Картинки с Днем Пресвятой Богородицы

Покрова Пресвятої Богородиці
Поздравления с Покровою

Покрова Пресвятої Богородиці
С Днем Покровы картинки

Покрова Пресвятої Богородиці
С праздником Пресвятой Богородицы

Покрова Пресвятої Богородиці
Покрова Пресвятой Богородицы

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Традиции Религия Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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