Пол Маккартни представил необычный клип с Эммой Стоун: яркое видео

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Пол Маккартни представил необычный клип с Эммой Стоун: яркое видео
Пол Маккартни представил необычный клип с Эммой Стоун: яркое видео / openairradio.hu

Британский певец Пол Маккартни, который был участником легендарной группы The Beatles, представил сольную песню "Who Cares". В ролике снялась оскароносная актриса Эмма Стоун.

Артист Пол Маккартни не собирается ставить точку в своей вокальной карьере, а взамен продолжает удивлять поклонников музыкальными новинками. Недавно британец представил пластинку "Egypt Station" и новый клип.

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Кроме самого музыканта, в видео появляется известная актриса Эмма Стоун. По сюжету, яркая звезда приходит к психотерапевту, который с помощью гипноза отправляет ее в путешествие по воображаемой стране. Необычный клип "Who Cares" направлен для антибуллинга.

"Я надеюсь, что дети, которых травят другие, посмотрят это видео и подумают, что их ситуация не такая уж и значительная. Есть вещи, которым нужно посмотреть в лицо, посмеяться над ними и жить дальше", – рассказал Пол Маккартни.

Смотрите клип Пола Маккартни "Who Cares" (видео):

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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