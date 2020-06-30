"Поламані" – лента об украинских военных, которые пытаются адаптироваться к прошлому образу жизни в мирных условиях. Фильм был представлен на Тринадцатом питчинге Государственного агентства Украины по вопросам кино. В сети появился первый тизер.

Война навсегда оставляет отпечаток в жизни того, кто на ней побывал. Человек может уйти с поля боя, однако он никогда не покинет ее. Именно это пытались показать авторы фильма "Поламані" в своей работе.

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Идея фильма

Проблема войны является актуальной для значительной части украинского общества. Конфликт на Донбассе длится уже более 6 лет и посттравматический синдром, возникший вследствие него, теперь вместе с людьми постоянно.

Кино является отличным средством для того, чтобы донести до общественности проблемы, возникающие в обществе. После начала войны в Украине люди кардинально разделились своими мыслями и их сосуществование в одном социуме создает конфликтный фон. Именно это создатели ленты пытаются донести до зрителей.

Идея проекта пришла нам со сценаристом в маршрутке Ивано-Франковск – Ворохта, когда мы услышали разговор двух пассажиров, которые стали прототипами главных героев,

– рассказал автор проекта Юрий Дунай.

Режиссер фильма Валерий Гриценко отметил, что работая над темой посттравматического синдрома, можно распространить проблему в массы. По его мнению, чем шире будет дискурс, тем эффективнее общество сможет помогать и понимать людей, страдающих от этого недуга.

Сюжет фильма

Главной героиней ленты является женщина, которая прошла ужасы войны и вернулась к гражданской жизни. На протяжении всего фильма она пытается вернуть, найти в себе утраченную женственность. Для этого ищет грань между бывшим и теперешним "я".

Тизер фильма "Поламані": смотрите видео онлайн