Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в который раз поразила поклонников ярким фото. Она показала интересный и одновременно откровенный образ, чем взбудоражил сеть.

Чуть ли не каждый день артистка публикует на личной странице в инстаграме кадры, на которых показывает свой look of the day или интересные моменты из личной жизни. По ее аккаунтом следят более пяти миллионов пользователей сети, она постоянно покоряет иностранных слушателей и увеличивает армию поклонников.

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Настя Каменских решила порадовать поклонников положительной фотографией. Она предстала перед камерой в оригинальном образе. Исполнительница позировала на газоне в черном кроптопе и стильных мини-шортах с высокой талией. Звезда дополнила свой образ белым часами. Волосы она уложила в привычные кудри и заложила на одну сторону. Настя похвасталась натуральной красотой, позировав без декоративной косметики на лице.

Однако внимание фанатов привлек белый тканый рюкзак на спине у знаменитости. Она наполнила его красивым букетом полевых цветов. Каменских искренне улыбается на камеру, в который раз демонстрируя, что радуется каждому мгновению, ведь жизнь слишком коротка, чтобы грустить.

В публикации она призналась, что обожает полевые цветы. Это способ улучшить настроение в такое непростое для каждого из нас время.

NK в мини-шортах и с полевыми цветами на спине / Instagram / @kamenskux