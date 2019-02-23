Полезное с приятным: Анджелина Джоли вместе с детьми посетила Музей современного искусства

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Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой и сыном Мэддоксом
Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой и сыном Мэддоксом

В последнее время голливудская актриса все чаще попадает в объективы папарацци вместе со своими детьми. Так, недавно Аджелина Джоли и ее старшие дети решили посетить культурное место – Музей современного искусства в Нью-Йорке.

Знаменитая актриса, которая долгое время отдыхала от светской жизни и не принимала участия в съемках фильмов, все чаще посещает светские мероприятия, а также много свободного времени проводит со своими детьми. Так, накануне Анджелина Джоли пригласила своих старших сыновей и дочерей прикоснуться к прекрасному. Они посетили Музей современного искусства, расположенный в Нью-Йорке.

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Именно сейчас там проходит кинофестиваль. В этом году его открывал фильм Serendipity, над которым работала нью-йоркская художница с французскими корнями Пруна Нурри. Идея создания кинокартины пришла к ней, когда врачи обнаружили у нее рак молочной железы. Поскольку эта тема близка для Анджелины Джоли, она решила совместить приятное с полезным и пригласить детей на презентацию фильма и таким образом провести с ними свободное время. Компанию звездной маме составили ее старшие дети: 12-летняя Шайло, 14-летняя Захара, 17-летний Мэддокс и 15-летний Пакс.

Анджеліна Джолі з дочками
Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой​ / Instagram / @joliepittdaily

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджелина Джоли с детьми в Музее современного искусства / Instagram / @joliepittsofficial

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Теги: LifeStyle Анджелина Джоли
Источник: LifeStyle 24
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