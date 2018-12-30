Полиция задержала 19-летнего сына супермодели Синди Кроуфорд: неожиданные детали

19-летний сын популярной супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер был задержан дорожной полицией в Беверли-Хиллз за превышение скорости и запах алкоголя в автомобиле Tesla, которым управлял.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Сейчас Пресли грозит лишение прав.

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Правоохранители провели тест с сыном модели, который показал, что тот находился в нетрезвом состоянии.

Гербера сразу отправили в отделение для составления протокола, но впоследствии отпустили с подпиской о невыезде и без залога. Добавим, что Пресли не имел ранее судимости и арестован впервые.

Пресли Гербер очень серьезно относится к этому вопросу и принимает необходимые меры для его рассмотрения,

– отметил адвокат парня.

Отметим, если дело будет заведено и суд признает вину Пресли – он потеряет лицензию на вождение сроком на один год.